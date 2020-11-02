Hande Yener: Müslüm Gürses bir kraldı

◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?

- Hiçbiri. “Burası İstanbul” der, geçerim...

◊ Kadıköylüsünüz. İstanbul’un Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?

- Anadolu yakası ve hatta daha nokta atışı yapayım: Erenköy.

◊ Yeşilçam’dan hangisi sizin kadınınız: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

- Onları paylaştık biz aile içinde. Türkan Şoray benim ilahem, ablamınki Filiz Akın.

◊ Hangisi daha konforlu: Abla olmak mı kardeş olmak mı?

- Abla olmak... Onun benden önce sahip olduğu hakları hep kıskandım.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?

- Uykusuz kalırım. Misafirimi iyi ağırlamak isterim.

◊ Her yaz Ege’ye gidiyorsunuz... Türk sahilleri mi Yunan adaları mı?

- Türk sahilleri. Dünyanın en güzel ülkesiyiz.

◊ Çeşmeci misiniz Bodrumcu mu?

- Ayol Bodrum tabii... Böyle soru mu olur? Şarkım bile var: “Bodrum’a da gittik berabeeer...”

◊ Uçakta habire omuzunuzda uyuyan bir kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- Hostes.

◊ İkisini de yaptınız, hangisi daha zor: Plaj sahibi olmak mı gece kulübü mü?

- Plaj çok eğlenceli. Çünkü herkes tatil modunda. Akşamüstü beş gibi happy hour başlıyor. Ben o saatlerde gidiyorum. Performans yapıyoruz. Konser gibi mesafeli değil. Herkesle tanışabiliyorum, fotoğraf çektiriyorum, sohbet ediyoruz.

Zaten sekiz gibi bitiyor. İki sezon plajda bunu yaptık. Şu anda yapmıyorum ama benim için çok güzel bir deneyimdi.



Güzelin işi her zaman çok zor

◊ Yangında hangisini kurtarırsınız? Grammy ödülünü mü, yeni albümün kayıtlarını mı?

- Grammy tabii. Parçaları tekrar kaydederiz n’olacak. Ezberimizde hepsi.

◊ Sonradan ikisiyle barıştınız ama vaktiyle hangi tazminat içinize daha çok oturdu: Demet Akalın’a ödediğiniz 10 bin mi Serdar Ortaç’a ödediğiniz 3 bin mi?

- Yok, o davalar kapandı. Hiçbir şey ödemedim. Komik komik polemiklerdi...

◊ Hangi düetiniz daha nostaljik tat bıraktı: Müslüm Gürses’le yaptığınız “Sorma Ne Haldeyim” mi Erol Evgin’le yaptığınız “Sevdan Olmasa” mı?

- Müslüm Gürses... Benim de çocukluğumdan beri bildiğim “Konuşsana Bir Tanem”, benim için özeldir. Bir yılbaşı çekiminde tanıştık. Müziğe olan sevgisi; bana, seyirciye, herkese karşı tavrı çok samimiydi. Biri benim, biri onun, iki şarkıda performans yaptık. Bence çocukla çocuk, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olabilen; herkese hitap edebilen bir “kral”dı. “Sana Kırmızı Çok Yakışıyor”u bile okudu benimle.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Zengin ve çirkin avantajlı. Güzelin işi her zaman çok zor.

◊ Hangi dekoltenize güvenirsiniz: Göğüs mü bacak mı?

- İkisi de başarılı değil mi ya?

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkın kötü bitmesi mi?

- E âşık olamamak daha kötü. Bitmişsin demektir.

◊ İmkânınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz: Brad Pitt mi Johnny Depp mi?

- İkisini de aynı saatte, aynı yere çağırırdım.

Değer gördüğünüz insanların yanında acınız da hafifliyor

HAYAT BİLGİSİ

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?

- Geveze tabii... Bazı insanlar enerjilerini konuşarak atıyor. Böyle modeller farkında olmadan yorucu olabiliyor. Benim de var öyle arkadaşlarım. Bütün gün, gördüğüm herkesle sohbet etmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Bir restoranda otururken bazen durup düşünmeyi, dalıp bir manzaraya gitmeyi seviyorum. İki kişi yan yanayken sessiz de kalabilmeli.



◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

- Yalnızlığımı seviyorum ama eğer bir tercihim olacaksa neden birinin omzu olmasın? Hayat paylaşınca güzel.

Çünkü gerçekten değer gördüğünüz insanların yanında acınız da hafifliyor.



◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman söylerken mi sevildiğiniz zaman işitirken mi?

- Hiç fark etmez. Yalanı yakaladığım anda, uzarım, uzaklaşırım.

Madonna’yla komşu olup konserlerine bedava girmek isterdim

ZEKİ İNSANIN GÜNLÜĞÜ...

◊ İki büyük idolünüzden hangisiyle komşu olmak isterdiniz? Madonna mı Jennifer Lopez mi?

- Madonna... Bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Bir dönem onun dansçısı Luca Tommassini ile çalışma fırsatım olmuştu. O söylemişti: “Biz 6 saat prova yaptıktan sonra Madonna tek başına provaya devam ediyor.”

Beni en çok etkileyen tarafı o. Ona komşu olsaydım hemen tanışmanın fırsatını kollardım Ekibiyle neler yaptığını, gününü nasıl geçirdiğini merak ediyorum...

Yaşayan bir efsaneyle komşu olup tanışmak rüya gibi bir şey olurdu. Ne demişler? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Belki konserlerine de böylece bedava girerdim.



◊ Rüyanızda hangisiyle müzik tartışmak isterdiniz: Kayahan mı Barış Manço mu?

- Barış Manço’yu görmek isterdim. Çocuklarla iletişimini beğeniyorum. Şarkılarının, anlattığı hikâyelerin hepsinde harika bir iletişim ve samimiyet var. Ama müzik tartışmak yerine müzik yapmayı yeğlerdim. Mesela birlikte “Dönence”yi performe etmek...

Duydunuz zilin sesini süreniz başladı!

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ İlkinde 1, ikincisinde 3.5 milyon takipçiniz var. Instagram mı Twitter mı?

- Instagram.

◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar mı sonbahar mı?

- Sonbahar.

◊ Mizahta... Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Cem.

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi Pamuk Prenses mi?

- Pamuk.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

- Gece.

◊ Tavla mı satranç mı?

- Tavla.

◊ Hangisi vazgeçilmez: Klima mı, kalorifer mi?

- Kalorifer.

◊ Mantı mı iskender mi?

- Bursa iskender!