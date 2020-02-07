Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır

Tören sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcıya Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum günü partisine neden katılmadığı soruldu. Şarkıcı, “Telefonla kutladım. Hediye de alamadım zaten dün geldim İtalya’dan” dedi.

Yener, Demet Akalın’ın Fatih Ürek’le yaşadığı gerilim hakkındaki soruları ise “Barışırlar benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” diye yanıtladı.