Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır
Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri Töreni önceki akşam Baltalimanı’ndaki Portaxe adlı mekanda yapıldı. Hande Yener, ‘yılın pop kadın sanatçısı’ ödülünü aldı.
Tören sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcıya Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum günü partisine neden katılmadığı soruldu. Şarkıcı, “Telefonla kutladım. Hediye de alamadım zaten dün geldim İtalya’dan” dedi.
Yener, Demet Akalın’ın Fatih Ürek’le yaşadığı gerilim hakkındaki soruları ise “Barışırlar benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” diye yanıtladı.
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