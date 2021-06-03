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Haber Giriş: 03.06.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi!

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Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin yarın 33. yaşına basacak. Bürsin'e sevgilisi ve set ekibi erken doğum günü sürprizi yaptı.

4 Haziran doğumlu Kerem Bürsin'e 'Sen Çal Kapımı' setinde erken doğum günü organizasyonu düzenlendi. Birlikte pasta kesip fotoğraf çektiren ekip renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi!
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Kerem Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Fotoğraf çekildikleri sırada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel o anları ‘daha yeni başlıyoruz’ notuyla paylaştı.

Hande Erçelden Kerem Bürsine doğum günü sürprizi

Bürsin, 'Sen var ya sen... Yandın' sözleriyle sevgilisinin şakasına yanıt verdi.

AŞK MALDİVLER'DE ORTAYA ÇIKTI

Aynı dizide rol alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlıyordu. 'Sadece arkadaşız' diyen çift birlikte Maldivler'e gidince aşk ortaya çıktı. İlk kez hayranlarını tarafından el ele görüntülenen ikili birlikteliklerini gizlemekten vazgeçti. Tatilden romantik pozlar paylaşan aşıklar 'her şey yolunda' mesajı verdi.

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