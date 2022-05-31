Hande Erçel'den ağlatan teşekkür: Ben sende annemi görüyorum

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TEŞEKKÜRLER ABLA

Hande Erçel, dün gerçekleşen ELLE Style Awards X M.A.C 2022 gecesine katıldı. Törenden ödülle ayrılan Hande Erçel, yaptığı konuşma ile ablası Gamze Erçel'i ağlattı.

Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden ünlü oyuncu "Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki... Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardında ekibimi hep yanımda hissettim. Menajerlerimi, Nilay Kum'u... Daha birçok arkadaşımı... Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onların dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim!"

ESMERİNE KAVUŞTU

“Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor” diyen Ekin Mert Daymaz, aradığı aşkı Brezilya’dan buldu.

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Önceki gece Asmalımescit’te Klein Garten adlı mekândan esmer bir kadınla çıkarken görüntülenen oyuncu, “Hanımefendi benim misafirim. Brezilya’dan geldi, İstanbul’u gezdireceğim” dedi.

Ekin Mert Daymaz’ın mekânın içindeyken samimi şekilde eğlendiği kadının adının Adrielly Tiburcio olduğu ve modellik yaptığı öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

BABAMA ÇOK BENZİYOR

Müjgan Ferhan Şensoy, Cihangir’de eşi Cem Öğet ve kızı Pera ile görüntülendi.

Şensoy, kızını dedesi Ferhan Şensoy’a benzeten muhabirlere şöyle dedi: “Bunu ilk söyleyen siz değilsiniz. Evet, babama çok benziyor. Özellikle gözleri aynı babam. Biz de bununla gurur duyuyoruz.” (Sayit DURMAZ)

PANİKTEN ANAHTARI BULAMADI

Nez, geçtiğimiz pazar akşamı Cihangir’deydi. Firuzağa’da Pir Antik’in sahibi Cihan Sezgin’le görüntülenen şarkıcı objektifleri fark edince panikledi.

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Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen Nez, son çare olarak kendisini evine bıraktırdı. Üstü açık cipten iner inmez evine koşan Nez, yaşadığı panik nedeniyle çantasında anahtarını bulmakta zorlandı. (Sayit DURMAZ)

HER DURUMA UYGUN

Aleyna Tilki, en sevdiği çantasıyla böyle poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde mide kanaması nedeniyle hastaneye giden Aleyna Tilki, orada bile boynundan çıkarmadığı Balenciaga marka pembe çantasını bu kez fotoğraf çektirmek için kullandı. Fotoğrafını İngilizce “Her durum için mükemmel bir bahar görünümü” notuyla Instagram’da paylaşan şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu. Aleyna Tilki daha önce de çantasının fotoğrafını “En sevdiğim çantam” notuyla yayınlamıştı.

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EKİM SONUNA KADAR DOLUYUM

Ebru Yaşar hafta sonu Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.

Sahne öncesi basın mensup-larının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, “Gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Gelen bütün misafirlerimiz her zaman bizim başımızın tacı. Onları çok seviyor, çok teşekkür ediyoruz” dedi. Yoğun bir konser maratonuna girdiğini açıklayan sanatçı, “Ekim sonuna kadar tüm hafta sonlarım dolu. Daha çok Bodrum-Çeşme taraflarında olacağız ama İstanbul’da da henüz sezon kapanmadı” diye konuştu.

Hayalim sarışın olmak

Dünyaca ünlü popstar Lady Gaga, paylaştığı bir fotoğrafında Ebru Yaşar’a benzetilmişti. Yaşar, bu benzerlik için “Sarışın olsam güzel olurmuş. İleride hayalim. Böyle full sarışın olabilirim” dedi.

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FRANKFURT SAHNESİ

İrem Derici önceki akşam Frankfurt’ta sahne aldı.

Sanatçı otelde hazırlandığı anları “Mermiye zam diye ben” notuyla paylaştı. Derici’nin fotoğrafı birçok beğeni ve yorum aldı.

ÇEKMESİNLER!

Oyuncu Atilla Kılıç önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi.

Kılıç’ın kız arkadaşı patlayan flaşlardan rahatsız oldu. Oyuncu, sevgilisini sarılarak kamufle etmeye çalıştı. Kılıç’ın kız arkadaşı, “Atilla hâlâ çekiyorlar. Çekmesinler” dedi. (Sayit DURMAZ)