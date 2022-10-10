Hande Erçel, Budapeşte’ye bayıldı

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Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Marie Claire dergisinin çekimi için Budapeşte’de objektif karşısına geçti. Matild Palace’da ağırlanan Erçel, hem 1901 yılında inşa edilen otele hem de şehre bayılmış. Budapeşte’de üç gün kalan oyuncunun Macar hayranları ise otele akın etmiş.

Her gün otel odasını çiçek bahçesine çeviren hayranlarının fotoğraf çekme isteğini kırmayan Erçel, bol bol imza dağıtmış. Çekimlerden fırsat buldukça şehri ve otelin yakınındaki sanat galerilerini gezen oyuncu, en yakın zamanda enerjisini ve ruhunu çok beğendiği Budapeşte’ye yeniden gelmek için hayranlarına söz verdi.

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Özyer Group’un satın alıp, Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Özyer’in çabasıyla şehre yeniden kazandırılan Matild Palace, bu çekimle Hande Erçel’le çok güzel bir iş birliğine imza atmış.

Sanat eserine dönüştü

Ünü Türkiye’yi aşan çağdaş sanatçı Ahmet Güneştekin, yine sanatını konuşturmuş! Yakın dostu Bahar Şer’in Hermes çantasına resim yapan Güneştekin, yaklaşık 40 bin dolarlık çantayı paha biçilmez bir sanat eserine dönüştürmüş. Hermes’in ‘Birkin’ modeli, tamamen elle üretilen kendi başına bir eser zaten. Ama dünyada çok sayıda sanatçı, çantaların üzerlerini boyayarak, sanata dönüştürüyor.

Bir örneğini Kim Kardashian’ın kolunda görmüştük. Sanatçı George Condo’nın üzerine resim yaptığı çantası, sanat çevreleri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Ahmet Güneştekin de, Bahar Şer’in Hermes’inin üzerine yaptığı Şahmeran deseniyle hem yakın dostuna jest yapmış hem de sanata yeni bir açılım kazandırmış!

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Bahar Şer

Avatarıyla toplantı yaptı

Damat, Tween ve D’S damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından olan Orka Holding, 400’ün üzerinde bölge müdürü, mağaza müdürü ve müdür yardımcılarının katılımıyla metaverse’de toplantı gerçekleştirdi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da avatarıyla toplantıya katıldı.

Çanakkale Köprüsü muhteşem!

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, hafta sonu tatili için erkek arkadaşı Murat Aslan’la birlikte Çanakkale’ye gitti. Yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü kullanan Mermerci, köprünün hem tasarımına hem de sağladığı kolaylığa bayılmış.

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“San Francisco köprüsü yanında halt yemiş” şeklinde paylaşım yapan cemiyetin ünlü ismi, köprünün muhteşem olduğunu, Türkiye adına gururlandığını söyledi. Bölgenin en sofistike otellerinden Hotel Caeli’de konaklayan Mermerci ve Aslan, 1 Ekim’de başlayan Çanakkale Bienali’ni gezecek.

