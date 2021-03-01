Hande Doğandemir: Ertesi günü planlamadan geceyi kapatmam
İçinde varmış diye buna denir... Fransa’da iletişim sosyolojisi eğitimi alırken kendini önce kamera arkasında, sonra kamera önünde buluyor. Öyle de yakışıyor ki yerine, hayranları “bakışını daha çok beğenenler”le “gülüşünü daha çok beğenenler” diye bölünüyor. Ama Hande Doğandemir en çok bakışına güveniyor. Favorisi sırt dekoltesi, göz kaçırılmasını daha dikkat çekici buluyor. Bu kadar net konuşmasına bakmayın, içten içe tuhaf da bir hayat paniği yaşıyor: “Hep bir sonraki an n’apacağımı düşünüyorum.”
◊ Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin
önü mü, arkası mı?
- Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?
◊ Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus’la gittiğiniz Lille dönemi mi?
- İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus’la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.
◊ Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?
- E Fransız edebiyatı.
◊ Hangisiyle yemek yemek isterdiniz: Camus mü, Kafka mı?
- A, orada Kafka ama! (Gülüyor)
◊ Kariyerinizde hangisi nirengi taşı: “Leyla ile Mecnun”un Şans’ı mı, “Güneşi Beklerken”nin Zeynep’i mi?
- Zeynep. Tabii ki Zeynep. Onun yeri hep ayrı.
Hande Doğandemir, “Leyla ile Mecnun” dizisinde ‘Şans’ rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.
◊ İlkinde 851 bin, ikincisinde 2.5 milyon takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
- Benim için Instagram daha aktif bir kullanım alanı.
◊ Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Ajda Pekkan mı, Sezen Aksu mu?
- Ay ne zor sorular. İkisi de olmaz mı?
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Birinin omuzunda ağlamayı tercih ederim.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Kırmızı et.
2013-2014 yıllarında yayınlanan “Güneşi Beklerken” dizisinde Yağmur Tanrısevsin, Kerem Bürsin, Hande Doğandemir ve İsmail Ege Şaşmaz başroldeydi.
UYKUSUZ KALIRIM O KESİN!
◊ Hangi üçlü sizinki:Rakı-balık-Ayvalık mı,kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-balık-Ayvalık.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman-ağaç-temiz hava.
◊ Patronun mangal partisinde köfteler berbat. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Bilmem, tabakta bırakırım herhalde.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Çeşitli sorularla kim olduğunu bir şekilde anlamaya çalışırım...
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Uykusuz kalırım. O kesin!
◊ Hatır için çiğ tavuk...Yenir mi, yenmez mi?
- Hiç yiyemem. Eskiden olsa “evet” derdim ama yaşım ilerledikçe bu huyumdan vazgeçtim. (Gülüyor)
◊ Sofrada hangisine tahammül zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezeye. Yemek sırasında sohbete bayılırım. Saatlerce o masada kalabilirim ama boş ve yersiz konuşan
birine tahammülüm yok.
ÖZEL MESELELER...
N’olursa olsun aşkı tatmak güzel duygu
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar-yaz.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı,her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Hiç âşık olmamak daha kötü... N’olursa olsun, aşkı tatmak güzel duygu.
◊ En çok hangisine güvenirsiniz: Bakışınıza mı, gülüşünüze mi?
- Bakış diyeyim. Daha fazla duyguyu aktarabilirim.
◊ Bacak dekoltesi mi, sırtdekoltesi mi?
- Sırt dekoltesi favorim.
◊ Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Bence göz kaçırmak daha dikkat çekici.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Bilmem, sevdiğim zaman herhalde.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi,kayıtsızlık mı?
- Nefretin içinde hâlâ aşk vardır. O işin net bitişi kayıtsızlıktır.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Bence zeki doğmak daha avantajlı. Hayatla daha kökten baş edebilme avantajı sağlar.
◊ Bir insan için hangisi daha ağırdır: İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?
- İhaneti bilip de susmak daha ağır galiba.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Anadolu.
◊ Hangisi kankanız olurdu: Brigitte Bardot mu, Marilyn Monroe mu?
- Marilyn.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Türkan.
◊ Mantı mı, iskender mi?
- Mantı.
◊ Kiminle komşu olmak isterdiniz: Muhsin Ertuğrul mu, Afife Jale mi?
- Afife.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Tavla.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Demet Akbağ mı, Demet Evgar mı?
- Evgar.
HAYAT BİLGİSİ...
İyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum
◊ Bir şeyi gece mi, sabah mı planlarsınız?
- Gece. Aslında hep bir sonraki an n’apacağımı düşünüyorum. O yüzden ertesi günü planlamadan geceyi kapatamıyorum.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye gidersiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Hiçbirini istemem. Geçmiş desem orada kalmış gibi. Tabii ki değiştirmek istediklerim var ama iyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum. Geleceği de bilmek istemiyorum. O zaman bu anı yaşayamam.