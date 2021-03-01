Hande Doğandemir: Ertesi günü planlamadan geceyi kapatmam

◊ Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin

önü mü, arkası mı?

- Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?



◊ Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus’la gittiğiniz Lille dönemi mi?

- İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus’la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.



◊ Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?

- E Fransız edebiyatı.



◊ Hangisiyle yemek yemek isterdiniz: Camus mü, Kafka mı?

- A, orada Kafka ama! (Gülüyor)



◊ Kariyerinizde hangisi nirengi taşı: “Leyla ile Mecnun”un Şans’ı mı, “Güneşi Beklerken”nin Zeynep’i mi?

- Zeynep. Tabii ki Zeynep. Onun yeri hep ayrı.



Hande Doğandemir, “Leyla ile Mecnun” dizisinde ‘Şans’ rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.

◊ İlkinde 851 bin, ikincisinde 2.5 milyon takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?

- Benim için Instagram daha aktif bir kullanım alanı.



◊ Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Ajda Pekkan mı, Sezen Aksu mu?

- Ay ne zor sorular. İkisi de olmaz mı?



◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Birinin omuzunda ağlamayı tercih ederim.



◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı et.



2013-2014 yıllarında yayınlanan “Güneşi Beklerken” dizisinde Yağmur Tanrısevsin, Kerem Bürsin, Hande Doğandemir ve İsmail Ege Şaşmaz başroldeydi.

UYKUSUZ KALIRIM O KESİN!

◊ Hangi üçlü sizinki:Rakı-balık-Ayvalık mı,kebap-şalgam-Adana mı?

- Rakı-balık-Ayvalık.



◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Orman-ağaç-temiz hava.



◊ Patronun mangal partisinde köfteler berbat. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Bilmem, tabakta bırakırım herhalde.



◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Çeşitli sorularla kim olduğunu bir şekilde anlamaya çalışırım...



◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Uykusuz kalırım. O kesin!



◊ Hatır için çiğ tavuk...Yenir mi, yenmez mi?

- Hiç yiyemem. Eskiden olsa “evet” derdim ama yaşım ilerledikçe bu huyumdan vazgeçtim. (Gülüyor)



◊ Sofrada hangisine tahammül zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Gevezeye. Yemek sırasında sohbete bayılırım. Saatlerce o masada kalabilirim ama boş ve yersiz konuşan

birine tahammülüm yok.

ÖZEL MESELELER...



N’olursa olsun aşkı tatmak güzel duygu

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- İlkbahar-yaz.



◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı,her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Hiç âşık olmamak daha kötü... N’olursa olsun, aşkı tatmak güzel duygu.



◊ En çok hangisine güvenirsiniz: Bakışınıza mı, gülüşünüze mi?

- Bakış diyeyim. Daha fazla duyguyu aktarabilirim.



◊ Bacak dekoltesi mi, sırtdekoltesi mi?

- Sırt dekoltesi favorim.



◊ Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Bence göz kaçırmak daha dikkat çekici.



◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

- Bilmem, sevdiğim zaman herhalde.



◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi,kayıtsızlık mı?

- Nefretin içinde hâlâ aşk vardır. O işin net bitişi kayıtsızlıktır.



◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Bence zeki doğmak daha avantajlı. Hayatla daha kökten baş edebilme avantajı sağlar.



◊ Bir insan için hangisi daha ağırdır: İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?

- İhaneti bilip de susmak daha ağır galiba.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Cem.



◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Anadolu.



◊ Hangisi kankanız olurdu: Brigitte Bardot mu, Marilyn Monroe mu?

- Marilyn.



◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Türkan.





◊ Mantı mı, iskender mi?

- Mantı.



◊ Kiminle komşu olmak isterdiniz: Muhsin Ertuğrul mu, Afife Jale mi?

- Afife.



◊ Tavla mı, satranç mı?

- Tavla.



◊ Kedi mi, köpek mi?

- Köpek.



◊ Demet Akbağ mı, Demet Evgar mı?

- Evgar.

HAYAT BİLGİSİ...

İyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum

◊ Bir şeyi gece mi, sabah mı planlarsınız?

- Gece. Aslında hep bir sonraki an n’apacağımı düşünüyorum. O yüzden ertesi günü planlamadan geceyi kapatamıyorum.



◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye gidersiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Hiçbirini istemem. Geçmiş desem orada kalmış gibi. Tabii ki değiştirmek istediklerim var ama iyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum. Geleceği de bilmek istemiyorum. O zaman bu anı yaşayamam.