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Haber Giriş: 18.05.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Hande Ataizi: Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum

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Hande Ataizi: Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum
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Oyuncu Hande Ataizi, yaklaşık bir ay önce Ertem Şener'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Sorgu Odası programı konuk oldu.

Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğunu eleştirmesi yeniden gündem oldu.

Ataizi "Keşke şununla aynı dizide/filmde oynasam dediğin oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu, onunla bir projede yer almak isterim. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'nu ise yetenekli bulmuyorum ve beğenmiyorum. Sokaktan geçen bir adamı al, daha doğal ve daha iyi oynar.

 

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