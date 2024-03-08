Hamile sevgilisini gözünü kırpmadan terk etmişti... Karısından boşanmaktan çok korkmuş!

Haberin Devamı

Söz konusu olanlar, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan tanınmış kişiler olunca onların başına gelenler ister istemez uzun süre konuşuluyor.

Olayların üzerinden yıllar da geçse hiç unutulmuyor. İşte bunlardan biriyle bağlantılı gelişmeler yaşanıyor son zamanlarda. Onları bir hatırlayalım...

Bundan yıllar yıllar önce dönemin en gözde oyuncularından biri ile sahalarda fırtına gibi esen yakışıklı bir sporcu birbirleri için aşka düşmüştü. Hatta yakında bir bebekleri de olacaktı.

Tom Brady, Gisele Bundchen uğruna hamile sevgilisi Bridget Moynahan'ı terk etmişti. Ama onların evliliği de uzun sürmedi.

Haberin Devamı

Ama o yakışıklı sporcu, baba olmaya hazırlanırken karşısına başka bir genç kadın çıktı ve onun için aşka düştü.

Öylesine etkilemişti ki o aşk genç adamı, gözü hamile sevgilisini bile görmedi. Onu karnında bebeğiyle terk etti ve yeni aşka yelken açtı.

Zaman aktı gitti, yakışıklı sporcu vakit geçirmeden evlendiği yeni aşkıyla iki çocuk sahibi oldu. Fakat o evliliğin de sonu geldi.

Yıllar önce hamile sevgilisini terk eden o ünlü sporcu bu kez iki çocuğunun annesinden boşanırken büyük bir korkuya kapıldı. İşte bunun nedeni de en sonunda ortaya çıktı.

BOŞANMAKTAN ÖYLE KORKMUŞ Kİ!

Böyle uzun uzun anlattığımız bir döneme damgasını vuran aşk üçgeninin kahramanları oyuncu Bridget Moynahan, top model Gisele Bundchen ve yakışıklı Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady.

Artık herkesin bildiği gibi Brady; Bundchen'in aşkı uğruna hamile olduğu sırada Bridget Moynahan'ı terk etmişti.

Sonradan Bundchen ile evliliğinden biri kız diğeri erkek çocuk sahibi oldular. Elbette Brady'nin eski sevgilisi Moynahan'dan dünyaya gelen oğlu da hiç dışlanmadı. Gisele Bundchen'in "bonus çocuk" dediği o çocuk da diğer iki kardeşiyle birlikte büyüdü.

Haberin Devamı

Bu arada Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin 13 yıllık evliliği geçen yıl sona erdi. İkisi de kendi yoluna gitti.

Ünlü çiftin boşanması hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Onlar çok fazla ayrıntı vermemeyi tercih ettiler.

Ama şimdi Tom Brady'nin karısı Gisele Bundchen'den boşanırken çok korkmasına neden olan bir ayrıntı ortaya çıktı.

AYRI EVLERDE YAŞAYIP ÇOCUK BÜYÜTMEK İSTEMEMİŞ

Bundchen, hayatında açılan yeni yolda daha emin adımlarla ilerlerken Tom Brady büyük bir korkuya kapıldı.

Bunun nedeni de boşanmanın ardından eski karısıyla sürdürmek zorunda olacağı ortak ebeveynlik zorunluğuydu.

Brady, Bridget Moynahan'dan ayrıldıktan sonra şu anda 16 yaşında olan oğulları Jack'in büyütülmesi sırasında bu konuda bazı zorluklar yaşamıştı.

Haberin Devamı

Aynı durumu Gisele Bundchen'den dünyaya gelen 14 yaşındaki Benjamin ve 11 yaşındaki Vivian'ı büyütürken de yaşamaktan korktu.

Gisele Bundchen de bu durumdan çok memnun değil kendi ifadesine göre. Kısa süre önce verdiği bir röportajda evliliğini "bir rüyanın ölümü" diye tanımlarken Tom Brady ile evliliğinden dünyaya gelen Benjamin ile Vivian'ı ayrı evlerde büyütmenin zorluklarından da söz etti.

TOM BRADY BOŞANMAYI İSTEMEMİŞ

Eski çifte yakın kaynaklara bakılırsa Tom Brady, öncelikle çocuklarını düşündüğü için Gisele'den boşanmayı çok istemedi.

Çünkü Moynahan ile ilişkisinden dünyaya gelen Jack'i büyütürken yaşadığı zorluklarla bir kez daha yüzleşmeyi göze alamadı. Brady için bu durum kelimenin tam anlamıyla büyük bir stres yaratıyordu.

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, Tom Brady'nin boşanmış bir çift olarak çocuk büyütmenin kolay olmadığına inandığını söyledi. Bu yüzden de Gisele ile evliliğini hiç bitirmemenin çok daha iyi olacağına inanıyordu.

Brady'ye yakın kaynak: "Tom asla boşanmak istemedi. Özellikle Bridget ile ilişkisinin bitmesinden sonra onunla oğluna ortak ebeveynlik yapmaya alışmak epey zamanını aldı" diye konuştu.

Bu kaynağa göre hem Gisele hem de Tom için aile çok önemli. Bu yüzden de boşanmak ve çocuklarını farklı evlerde, farklı hayatlar yaşayan anne babalar olarak büyütmek hiç kolay değil.

Ama şu anda Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin evliliğinin geldiği nokta da burası...

Haberin Devamı

Brady'nin eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan Jack adında bir oğlu var. Bundchen ile evliliğinden de Benjamin ve Vivian adında biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu oldu.

