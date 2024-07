Sekiz yılın sonunda muradına eriyor... Evlendiği günden beri bu bebeğin hayalini kuruyordu

Haberin Devamı

Bir yandan kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken diğer yandan da hayatının aşkıyla evlendi.

O da sektörden biri olduğu için birbirlerini destekleyerek hem aşklarını ve evliliklerini hem de kariyerlerini birlikte yükselttiler.

Bu süreçte bir eksikleri vardı: Mutlu yuvalarını tamamlayacak bir bebek... Büyük aşklarının meyvesi...

Bunun için epey uzun süre beklediler ama sonunda o da oluyor. Başarılı ve mutlu çift, yakın zamanda ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

BEBEK ODASI İÇİN ÜNLÜ TASARIMCILARLA ÇALIŞIYOR

Eğer bu güzeller güzeli yıldızın hayranı ve filmlerinin takipçisiyseniz Margot Robbie ile kocası Tom Ackerley'den söz ettiğimizi çoktan anladınız bile.

Her ikisi de 34 yaşında olan Margot Robbie ile Tom Ackerley, bir süre önce bebek beklediklerini duyurdular. Bunun ardından da hemen hazırlıklara başladılar.

Yakın çevrelerinden gelen haberlere göre Robbie ile Ackerley, öncelikle doğacak bebeklerinin odası için hazırlıklara başladı.

Çifte yakın kaynaklara göre Robbie, bebeğine oda hazırlamak için ünlü tasarımcılarla çalışmaya başladı bile.

ANNE OLMAK İÇİN SEKİZ YILDIR BEKLİYOR

Son olarak rol aldığı Barbie adlı filmle büyük sükse yapan Margot Robbie'ye yakın bir kaynak, güzel yıldızın evlendiğinden bu yana yani tam 8 yıldır anne olmayı hayal ettiğini söyledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Ama hem onun hem de kocasının yapmak istedikleri vardı. Kariyerlerini ve hayatlarını biraz daha yoluna koymayı beklediler. Sonunda da bebek için zaman geldi" diye konuştu.

Margot Robbie ile Tom Ackerley, bir yandan doğacak bebekleri için evde hazırlık yaparken bir yandan da anne ve baba olma konusunda kendilerini eğitmeye çalışıyorlar.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Çift, 2014 yılında Robbie'nin oyuncu, Ackerley'in de yapımcı olarak görev aldığı Suite Française filminin setinde tanıştı.

Aralarında bir aşk doğmakta gecikmedi. Çift, bu tanışmanın üzerinden iki yıl geçtikten sonra 2016'da Robbie'nin memleketi Avustralya'da evlendi.

Bu arada her ne kadar filmin setinde birbirlerine aşık olsalar da Robbie ile Ackerley bunu filmdeki ekip arkadaşlarından bile sakladılar. Aynı yıl Robbie The Wolf of Wall Street filmiyle de büyük bir çıkış yakaladı.

Bu filmin galasında kendisine eşlik eden Ackerley'a birlikte yaşamalarını teklif etti. Çift Londra'da bir ev satın aldı ve artık aşkları da bir şekilde resmiyete dökülmüş oldu.

Margot Robbie ilişkilerinin başında bunu gizli tuttuklarını söyleyip nedenini de şöyle anlatmıştı: "Çünkü o zaman ilişkiyi çok da ciddiye almıyorduk. Ama sonra herkes duydu."

Zaten Robbie ile Ackerley, tanıştıktan iki yıl sonra da evlendiler.

Margot Robbie ile İngiliz yapımcı kocası Tom Ackerley, Wimbledon'da da maç izlediler.