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Haber Giriş: 29.04.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Haluk Levent: Aynada kendimi görünce...

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Radyo D’nin programcıları sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla gündeme damga vuran isimleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Radyo D instagram hesabından Adem Metan Show’un konuğu Ahbap Derneği Başkanı, müzisyen Haluk Levent’ti. Ünlü şarkıcı samimi itiraflarda bulundu.

Korona günlerinde yardımlarına devam eden Ahbap’a yüzbinlerce başvuru olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Yüzbinlerce insanın kaç tanesine dokunabiliriz? Kiralarını ödeyelim, yiyecek malzemelerini alalım istiyoruz. İstatiksel olarak bilgi vereyim, korona ilk çıktığında kasamızda 970 bin TL civarı vardı. Biz bunu 2 bin yüz aileye gıda paketi yapalım istedik. Sonra da sanatçılardan, futbolculardan oluşan bir kampanyayla 10 bin 500 aileye daha ulaştık. Şimdi ise Valilik, belediyelerle ortak çalışıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek, onlara gıda paketleri yollayacağız” dedi.

AYNADA KENDİMİ GÖRÜNCE...
Haluk Levent, corona virüs tedbirleri kapsamında daha hijyenik olmak için yıllardır  kesmediği sakallarını tıraş etmişti. Levent konuyla ilgili soruya " Tıraş olunca evden çıkmadım. 15 yıl sonra sakallarımı kestim. Aynada kendimi görünce 'Bu kadar da olmaz' dedim. Benim için iğrenç günlerdi" dedi.

Haluk Levent: Aynada kendimi görünce...


 Radyo D 104.0 frekansında…

 

 

 

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