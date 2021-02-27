54 yaÅŸÄ±nda ve iki Ã§ocuk doÄŸurdu: Tek rakibi kendisi

Â SOSYAL MEDYA PAYLAÅžIMLARI

Bu sayede de aradan yÄ±llar gelip geÃ§se de genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini koruyorlar. ÃœnlÃ¼ler o anlarda Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sosyal medyada en Ã§ok egzersiz pozu paylaÅŸan bu ÅŸekilde hayranlarÄ±nÄ± da motive eden Ã¼nlÃ¼leri.





GÃœÃ‡LÃœ KASLAR

O Ã¼nlÃ¼lerden biri de Halle Berry. 54 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Berry, kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±llara meydan okuyor. Sadece cildinin Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±yla deÄŸil aynÄ± zamanda kaslarÄ±yla da. Bunu saÄŸlayan ise dÃ¼zenli olarak egzersiz yapmak elbette. Halle Berry, yaptÄ±ÄŸÄ± egzersizleri de sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Hatta bu paylaÅŸÄ±mlarda takipÃ§ilerini motive edecek mesajlar da veriyor. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Berry, Ã¼nlÃ¼lerin spor eÄŸitmeni olarak da tanÄ±nan Peter Lee Thomas ile de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Son paylaÅŸÄ±mÄ±nda da onunla yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

MESLEKTAÅžLARI DA HAYRAN KALDI

AyaklarÄ±yla bir kum torbasÄ±na asÄ±lan Halle Berry, bacak ve karÄ±n kaslarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiren egzersizleri yaparken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor fotoÄŸraflarda. ÃœnlÃ¼ oyuncu, bu ÅŸekilde 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayamasÄ±na raÄŸmen, hala 20'li yaÅŸlarÄ±ndaki fiziÄŸini korumasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebebini de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸ oldu.

BEÄžENÄ° VE MESAJ YAÄžDI

Berry'nin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve mesaj geldi. Halle Berry'nin Ã¼nlÃ¼ takipÃ§ilerinden biri olan Taraji P. Henson, yÄ±ldÄ±zÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakarak kendisinin daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini yazdÄ±. Kendisi de ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen hala fiziksel formunu koruyan Mario Lopez de mesajÄ±nda Berry'nin yaptÄ±ÄŸÄ± egzersizi ve kas gÃ¼cÃ¼nÃ¼ beÄŸendiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ takipÃ§isi olan Kerry Washington ise Berry'nin bu hareketleri nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

OÄžLUYLA EGZERSÄ°ZÂ

Halle Berry, kimi zaman da bacak gÃ¼Ã§lendirici egzersizlerini paylaÅŸÄ±yor sosyal medya sayfasÄ±ndan. Genellikle eÄŸitmeniyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Berry, kimi zaman da Ã§ocuklarÄ±yla vakit geÃ§irirken bile egzersiz yapÄ±yor. Halle Berry, FransÄ±z oyuncu Olivier Martinez ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Maceo ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± bir egzersizi de sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

YAÅžLARI 40 HATTA 50'YÄ° GEÃ‡SE DE....

Formunu ve genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in saatlerce egzersiz yapan tek Ã¼nlÃ¼ Halle Berry deÄŸil. Ä°ÅŸte, 20'li hatta 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ± geride bÄ±rakmalarÄ±na raÄŸmen egzersiz sayesinde formlarÄ±nÄ± koruyan diÄŸer Ã¼nlÃ¼ler.

BEÅž Ã‡OCUK VE BÄ°R TORUN SAHÄ°BÄ°

Eddie Murphy'nin eski eÅŸi Nicole Murphy, 53 yaÅŸÄ±nda beÅŸ Ã§ocuk ve bir torun sahibi. Ama egzersiz yapmaya sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla baÅŸlÄ±yor ve bu konuda her fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiriyor. SonuÃ§ta ise formunu koruyor.

TATÄ°L YAPMAK EGZERSÄ°ZE ENGEL DEÄžÄ°L

51 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Jennifer Lopez'in hayatÄ±nÄ±n bir anlamÄ± da spor. Tatilde bile egzersizini aksatmÄ±yor JLo. Bir dÃ¶nem karÄ±n bÃ¶lgesinde biriken yaÄŸlar nedeniyle gÃ¼ndeme gelen Lopez, Ã§oktan o bÃ¶lgedeki kaslarÄ± gÃ¼Ã§lendirdi bile.

KASLARI KISKANDIRIYOR

Mark Wahlberg ise 49 yaÅŸÄ±nda ama kaslarÄ±, yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki birÃ§ok kiÅŸiyi kÄ±skandÄ±racak tÃ¼rden. Onun sÄ±rrÄ± da bol bol egzersiz yapmak.

Â SEVGÄ°LÄ°YLE SPOR

Nicole Scherzinger ise 42 yaÅŸÄ±nda. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± da yÄ±llara meydan okuyanlardan. O ise daha Ã§ok yoga yapmayÄ± tercih ediyor. Scherzinger, sÄ±k sÄ±k sevgilisi Thom Evans ile birlikte egzersiz yaparken Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Â BEBEK YÃœZLÃœ AKTÃ–R DE GÃ–RÃœNTÃœSÃœNÃœ SPORLA KORUYOR

47 yaÅŸÄ±ndaki Mario Lopez, yÄ±llara meydan okuyan Ã¼nÃ¼lerden biri. YÃ¼zÃ¼nÃ¼n bebeksi hatlarÄ± bir yana kaslarÄ±nÄ±n formunu da dÃ¼zenli egzersiz ile koruyor.

AKSÄ°YON FÄ°LMLERÄ°NÄ°N YILDIZI

44 yaÅŸÄ±ndaki Joe Manganiello aksiyon filmlerinin vazgeÃ§ilme yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Bunu korumak iÃ§in de dÃ¼zenli olarak egzersiz yapÄ±yor.

Â 55 YAÅžINDA Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

SinemanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak tarihe geÃ§en Brooke Shields, bugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda ve iki Ã§ocuk annesi. Uzun boyu bir avantaj olsa da fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in bÄ±kmadan usanmadan spor yapÄ±yor.