Halil Sezai ve sevgilisi Melike Beşli evleniyor

Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, kendine yeni bir hayat kurdu.

Melike Beşli ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı zor günleri geride bıraktı. Sezai, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında çok heyecanlanan Melike Beşli, bu özel anın fotoğrafını, 'Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler.' mesajıyla 'evet' dediğini duyurdu.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

Cezaevi sürecini anlattı!

Halil Sezai, psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yeni sezonda yayın hayatını Exxen’de sürdüren Katarsis’in bu haftaki konuğu oldu. Sezai komşusuyla yaşadığı kavgayı ve sonrasını anlattı.





'İhtiyacım olan zamanda kimseyi yanımda göremedim'

Programın başlarında Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i ile yaşadığı darp olaylarına ilişkin kamuoyundaki tepkilere yönelik açıklamalar yapan şarkıcı, "Aptal kutusu dediğimiz şeyin içinde verilen her şeye inanıyoruz. Dünyanın tamamı böyle, tek bizim ülkemiz değil. Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program. 45 günlük bir cezaevi süreci geçirdim. Bu süreçte gerçekten de kimse yanıma gelip ‘hayırdır ne oldu sana’ diye sormadı. İhtiyacım olan zamanda kimseyi yanımda göremedim. Kimse gerçeği duymak için bana mikrofon uzatmadı. Şimdi algılar değiştiğinde gelip sormaya başladılar. İş işten geçtikten sonra geliyorlar. İnsan buna üzülüyor" yanıtını verdi.