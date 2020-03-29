Hale Soygazi: Biz şanslıyız

“Herkes gibi ben de ülkemizden ve dünyadan haberleri yakından takip ediyorum. Onun dışında film ve dizi izliyor, kitap okuyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi de seviyorum. Bağışıklığımı güçlendirecek sebze yemekleri yapıyorum, yoğurt mayalıyorum.”

“Biz evimizde bu süreci atlatmaya çalışan şanslı insanlarız. Dışarı çıkmak zorunda olan, işlerine giden kişilerin daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. İyi dileklerim dışarı çıkmak zorunda olanlar için.”