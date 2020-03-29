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Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hale Soygazi: Biz şanslıyız

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Hale Soygazi: Biz şanslıyız
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Hale Soygazi de pek çok kişi gibi 2 haftadır evden dışarıya adım atmadı. “Tüm hayatımız korona oldu” diyen sanatçı, günlerini keyifli hale getirmek ama-cıyla yaptıklarını paylaştı:

 “Herkes gibi ben de ülkemizden ve dünyadan haberleri yakından takip ediyorum. Onun dışında film ve dizi izliyor, kitap okuyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi de seviyorum. Bağışıklığımı güçlendirecek sebze yemekleri yapıyorum, yoğurt mayalıyorum.”

 “Biz evimizde bu süreci atlatmaya çalışan şanslı insanlarız. Dışarı çıkmak zorunda olan, işlerine giden kişilerin daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. İyi dileklerim dışarı çıkmak zorunda olanlar için.”

Hale Soygazi: Biz şanslıyız

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