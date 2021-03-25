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Haber Giriş: 25.03.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Hakaret davasını kazandı

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Hakaret davasını kazandı

Şeyma Subaşı, kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlar yapan Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Hüseyin Sözlü'ye açtığı hakaret davasını kazandı.

Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde; 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame ile Hüseyin Sözlü aleyhine hakaret suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin Sözlü’nün Şeyma Subaşı’na karşı hakaret suçunu işlediğine karar verip 5 ay hapis cezasına hükmetti.

 

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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