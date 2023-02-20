Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu!

Haberin Devamı

Ünlü çift, enkazdan 90 saat sonra sağ kolu ampute edilerek kurtulan Hilal’e maddi ve manevi destek olacaklarını açıkladı.

Derya Balta, İstanbul’daki hastanede tedavisi süren Hilal’i yalnız bırakmıyor.

DAYANIŞMA YAŞATIR

Sanat dünyasının ünlü isimleri felaketin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyor... Bazıları afet bölgesinde depremzedelere yardım götürüp moral verirken bazıları da bağış kampanyalarıyla onların yeniden hayata tutunmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yamaklık yaptım

Neslihan Yeldan, depremzedeler için yemek hazırladı. Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde yapılan çalışmalara katılan ünlü oyuncu hazırladıkları kavanozlarla çektirdiği kareyi Instagram’ında şu notla paylaştı:

Haberin Devamı

“Kadın şeflerimiz, 1 haftadır koca bir ekiple binlerce kavanoz tencere yemeği ve bebek mamasını pastörize edip vakumlayıp deprem bölgesine gönderdiler. Sadece kendi evimin şefi olmama rağmen bu ekibe yamaklık yapmam, dahil olmam gerekiyordu. Yoksa nerede 30 kilo pırasa ayıklayıp, 100 derecede kapağı sıkılması gereken kavanozları hazır edecektim. Bir işin ucundan tutacağız, hep, hep!”

Siz hep gülün

“Samsak Döveci” şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan, deprezemdelere yardım götürmek için Kahramanmaraş’a gitti. Bölgedeki çocuklarla da bir araya gelen ünlü şarkıcı, onlarla birlikte şarkılar söyledi. Elif Buse Doğan depremzede çocuklarla çektiği selfie pozunu da “Siz hep gülün” notuyla Instagram hesabına yükledi.

Beraber hatırlayacağız yaşamayı

Kalben sosyal medya hesabında “Yara” adlı şarkısını depremzedeler için seslendirdi. Ünlü şarkıcı yayında takipçilerine şöyle seslendi: “Yara’nın sözlerini unuttuğum bir dönemden geçiyorum işte. Siz hatırlattınız. Öyle öyle beraber hatırlayacağız yaşamayı. Hatırlamak istediğimiz herkesi ve her şeyi yaşatmayı bir daha bir daha öğreneceğiz.”

Haberin Devamı

Üç aileye yardım eli

Sevil Uyar, Hatay’daki 3 depremzede ailenin ihtiyacını karşıladı. Aileler için alışveriş yapan ünlü oyuncu, “Toplam 20 kişiye tek tek ihtiyaçlarını hazırlayıp gönderiyorum, erzakları alındı. Hatay’da sahada koşturan hiç tanımadığım arkadaşımızla iş birliği yapıyoruz. Yardımlarımız direkt ailelere ulaşıyor ve içim rahat ediyor” dedi.

Forma hediye etti

Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Tanju Çolak, Adıyaman’da enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden Cihan Emir Parlak’ı ziyaret etti.

Parlak’ın kendisiyle tanışmak istediği videoyu gördükten tedavi olduğu Ankara’daki hastaneye giden Tanju Çolak, küçük çocuğa tüm takım oyuncularının imzası olan Galatasaray forması da hediye etti.

Haberin Devamı