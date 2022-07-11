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Hakan Sabancı'nın tatil teknesi battı

#Hakan Sabancı#Alien#Bodrum
Hakan Sabancının tatil teknesi battı

Hakan Sabancı’nın 3 yıldır yaz tatillerinde kullandığı İngiliz bayraklı tekne suya gömüldü.

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HAKAN Sabancı’nın tatillerde kullandığı tekne Bodrum’da battı.

Gündoğan Kızılburun’da demirli bulunan lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir sebeple sulara gömüldü. Teknenin Sabancı’nın arkadaşına ait olduğu, işadamının olay esnasında teknede olmadığı öğrenildi. 

SON TATİL GEÇEN HAFTA

Adı birçok ünlüyle anılan ve yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta Bodrum Cennet Koyu’nda demirli teknesinde  sarışın bir güzelle görüntülenmiş, teknede samimi görüntüler sergileyen çift, beraber yemek yemişti.

Hakan Sabancının tatil teknesi battı

İşadamı, ‘Alien’ isimli teknede son olarak geçen hafta kız arkadaşıyla tatil yapmıştı.

 

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#Hakan Sabancı#Alien#Bodrum

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