Hakan Sabancı'nın tatil teknesi battı

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HAKAN Sabancı’nın tatillerde kullandığı tekne Bodrum’da battı.

Gündoğan Kızılburun’da demirli bulunan lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir sebeple sulara gömüldü. Teknenin Sabancı’nın arkadaşına ait olduğu, işadamının olay esnasında teknede olmadığı öğrenildi.

SON TATİL GEÇEN HAFTA

Adı birçok ünlüyle anılan ve yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta Bodrum Cennet Koyu’nda demirli teknesinde sarışın bir güzelle görüntülenmiş, teknede samimi görüntüler sergileyen çift, beraber yemek yemişti.