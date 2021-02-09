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Haber Giriş: 09.02.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Hakan Meriçliler'den çift kural ihlali

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hakan Meriçliler'den çift kural ihlali
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Oyuncu Hakan Meriçliler önceki gün Beşiktaş’ta bir mekanda kız arkadaşıyla otururken görüntülendi. Maskesiz olan ikiliden Meriçliler, “Beni burada maskesiz çektiğiniz için, sizinle konuşmayacağım” diyerek uzaklaştı.

Önceki gün Akaretler'deki bir mekanın önünde kadın arkadaşıyla kahve içen Hakan Meriçliler, gazetecilere, "İzinsiz beni çekemezsiniz" diyerek çıkıştı.

53 yaşındaki oyuncunun oturduğu yerin hemen arkasında yer alan "COVID 19 nedeniyle oturmak yasaktır" yazısı asılıydı.


Hakan Meriçlilerden çift kural ihlali

Maskesiz olduğu için gergin bir tavır sergilediği anlaşılan Hakan Meriçliler, "Röportaj yapalım mı?" talebini geri çevirip, maskesini taktıktan sonra hızlıca uzaklaştı.

Hakan Meriçlilerden çift kural ihlali

Çeşme'ye yerleşti
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takılan oyuncu, pandemi sürecinde İzmir’de Tuba Ünsal’la film çektiklerini söylemişti. ünlü oyuncu, aynı zamanda Çeşme’ye yerleştiğini ifade etmişti.

 'Aksiyon dizisinde oynayacağım'
Son zamanlarda popüler olan dijital platformlar hakkında görüşü sorulan Meriçliler, "Ben gelenekçi biriyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım" cevabını vermişti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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