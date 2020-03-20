Hakan Hatipoğlu kimdir?
Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 10 gün karantinada kaldığını açıkladı. Yaşadığı sıkıntılı günleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla anlatan Hakan Hatipoğlu, eşi ve kızından uzak kalmanın çok zor olduğunu dile getirdi. Peki, Hakan Hatipoğlu kimdir?
Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde Çanakkale’de dünyaya geldi. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimi aldı. İlk olarak “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasıyla tanındı ve bu yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile hayatını birleştirdi. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. Oldu. Milli bir sporcu olan Hakan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynadı.2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.
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