Hakan Aysev ameliyat oldu! '4 saat süren zorlu bir operasyon geçirdim'

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2015 yılında mide küçültme ameliyatı olan Hakan Aysev fazlalıklarından kurtulmuş 150 kilodan 90 kiloya kadar düşmüştü.

Sıkı diyet ve sporla kilosunu koruyan Aysev, sağlık sorunları nüksedince mide fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.

Geçirdiği operasyon hakkında bilgi veren usta sanatçı; "Sevgili arkadaşlarım 18 gün önce 4 saat süren bir mide fıtığı ameliyatı geçirdim, 4 saat süren güç bir ameliyatı çok başarılı bir şekilde bitiren çok sevgili dostum Prof. Ayhan Mesci'ye ve şahane ekibine, ayrıca bu süreçte bir saniye bile yanımdan ayrılmayan manevi oğlum Sami İrek'e ve can kuzenlerim Burcu Tüzün Yurtçu, Buket Tüzün Çağlar ve Pelinim Bülbülüme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız... İyileşme sürecindeyim ve çok şükür ayaktayım" dedi.