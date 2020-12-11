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Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu!
Yılın sürpriz aşklarından olan Hakan Altun-Gonca Vuslateri çiftinden ilk aşk pozu geldi. Çift, bu aşk pozunu takipçileriyle paylaştı.
Birbilerine sarıldıkları anda çekilen fotoğrafı Gonca Vuslateri ve Hakan Altun "Hikayede kalmasın dedik" notuyla paylaştı. Bodrum sahilinde çekilen fotoğrafa hayranları beğeni yağdırdı. Takipçileri “O artık telefonun başında çaresiz beklemiyor” yorumları yaptı.
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