Hadise'nin markasındaki gizli şifre

İNSAN YAŞATTIĞINI YAŞAR
‘K’, karma içinmiş; “insan yaşattığını yaşar”. ‘E’, enerji manasındaymış... ‘R’, real, yani olduğun gibi olmak, sahicilik anlamına geliyormuş. ‘T’ ise timeless, yani zamansızlık demek oluyormuş.
Hadise geçtiğimiz yıl zor bir süreçten geçti ama yeni ilişkisiyle adeta yeniden doğdu. Bu zor süreçte belli ki birilerine çok bilendi! Baksanıza, markasının ilk harfi bile “insan yaşattığını yaşar”la başlıyor!
Vitali Hakko’nun kültürel mirası AKM’ye emanet
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun, Vitali Hakko’nun sanat ve eğitimdeki vizyonundan ilham alarak kurduğu “Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi”, yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi’ne taşınıyor.
Vakko, 86 yıllık varoluşunun en önemli kültürel değerlerinden biri olan “Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi”ni, Türkiye’nin kültür-sanat hayatının en önemli yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi ile buluşturuyor.
VIP odalarına ilgi büyük
İşletmeci Serkan Koca’nın popüler mekanı Nişantaşı Cabbar, yeni sezona hızlı giriş yaptı. Malumunuz mekanın müdavimi çok. Müdavimlerin istediği doğrusunda hareket ettiklerini belirten Serkan Koca, “Cabbar’da hem öğlen hem de akşam yemekleri artık klasikleşti. Müdavimlerimiz ne istiyorsa onların doğrultusunda hareket ediyoruz. Artık pazar günleri de müziğimizi hareketlendireceğiz” dedi.
Eren Başkan yeniden görevde
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirildi. 2019’dan bu yana TOSFED Başkanlığı görevini sürdüren Eren Üçlertoprağı, tek aday olarak girdiği ve 144 delegenin oy kullandığı genel kurul sonunda güven tazeledi ve yeniden bu göreve seçildi.
Eğitim için imzalar atıldı
Kosova’ya resmi ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Priştine’de mevkidaşı Arberie Nagavci ile bir araya geldi. Maarif ve Elena Gjika okullarını ziyaret eden Bakan Özer’e eşlik eden eğitimciler arasında Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin de vardı.
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