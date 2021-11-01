Hadise'nin markasındaki gizli şifre

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İNSAN YAŞATTIĞINI YAŞAR



‘K’, karma içinmiş; “insan yaşattığını yaşar”. ‘E’, enerji manasındaymış... ‘R’, real, yani olduğun gibi olmak, sahicilik anlamına geliyormuş. ‘T’ ise timeless, yani zamansızlık demek oluyormuş.



Hadise geçtiğimiz yıl zor bir süreçten geçti ama yeni ilişkisiyle adeta yeniden doğdu. Bu zor süreçte belli ki birilerine çok bilendi! Baksanıza, markasının ilk harfi bile “insan yaşattığını yaşar”la başlıyor!

Vitali Hakko’nun kültürel mirası AKM’ye emanet

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun, Vitali Hakko’nun sanat ve eğitimdeki vizyonundan ilham alarak kurduğu “Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi”, yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi’ne taşınıyor.

Vakko, 86 yıllık varoluşunun en önemli kültürel değerlerinden biri olan “Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi”ni, Türkiye’nin kültür-sanat hayatının en önemli yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi ile buluşturuyor.





2011 yılında Vitali Hakko anısına Cem Hakko tarafından oluşturulan kütüphanede 15 bin kitap ve sürekli güncellenen basılı, dijital ve görsel arşiv bulunuyor.Cem Hakko, kütüphanenin AKM içerisinde yer almasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, başta sanatın her alanında eğitim alan öğrenciler olmak üzere eğitmenler, sanatçılar, araştırmacılar ve bütün meraklılar için sanat dolu bir araştırma deneyimi sunacak. Babam Vitali Hakko’nun modaya, sanata ve her şeyden öte insana saygısının bir göstergesi, eğitime katkısı olan bu kütüphaneyi AKM’ne taşımak ailemiz için de bir onurdur.”

VIP odalarına ilgi büyük

İşletmeci Serkan Koca’nın popüler mekanı Nişantaşı Cabbar, yeni sezona hızlı giriş yaptı. Malumunuz mekanın müdavimi çok. Müdavimlerin istediği doğrusunda hareket ettiklerini belirten Serkan Koca, “Cabbar’da hem öğlen hem de akşam yemekleri artık klasikleşti. Müdavimlerimiz ne istiyorsa onların doğrultusunda hareket ediyoruz. Artık pazar günleri de müziğimizi hareketlendireceğiz” dedi.



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Nişantaşı Cabbar’ın en vazgeçilmez yerlerinden birisi de VIP odaları. Öyle ki, Cabbar’ın VIP odalarında en çok evlilik teklifi ve sürpriz doğum günü kutlamaları vazgeçilmez olmuş. Odaların boş günü için günler öncesinden rezervasyon yapmak şart. Keza boş gün bulmak imkansız.

Eren Başkan yeniden görevde

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirildi. 2019’dan bu yana TOSFED Başkanlığı görevini sürdüren Eren Üçlertoprağı, tek aday olarak girdiği ve 144 delegenin oy kullandığı genel kurul sonunda güven tazeledi ve yeniden bu göreve seçildi.



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Üçlertoprağı başkanlığındaki yönetim kurulunda Nisa Ersoy, Cemil Onur Sürmeli, Hayri Çavuşoğlu, Cem Akoğul, Efsun Yazıcı, Osman Geylan, Abdülkerim Gök ve Ali Güneş görev aldı.

Eğitim için imzalar atıldı

Kosova’ya resmi ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Priştine’de mevkidaşı Arberie Nagavci ile bir araya geldi. Maarif ve Elena Gjika okullarını ziyaret eden Bakan Özer’e eşlik eden eğitimciler arasında Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin de vardı.



İki ülke arasına yapılan protokole, eğitime gönülden destek veren Mehmet Gültekin de imzasını attı. Gültekin; dijital altyapı, robotik kodlama, animasyon ve dijital içerik geliştirmeye kadar, tüm laboratuvarların kurulması için üstüne düşen görevi yerine getireceğini belirtti.