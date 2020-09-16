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Haber Giriş: 16.09.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Hadise yeni sayfa açtı!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Hadise yeni sayfa açtı!
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Hadise, resmi internet sitesi ‘hadise.com’u kendisine geri vermeyip satışa çıkaran eski menajeri ablası Hülya Açıkgöz’e dava açtı. Sonucu bekleyemeyen Hadise, yeni internet sayfası ‘hadise.world’ü aktif hale getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz’den resmi internet sayfası “hadise.com”u mahkeme yoluyla alamayınca kendine “hadise.world” sitesini açtı. Açıkgöz, 2004 yılında Hadise’nin menajerliğini üstlenirken “hadise.com” alan adını satın almış ve sanatçının resmi sayfası olarak belirlemişti. Sitede sanatçının, eski ve yeni müzik çalışmalarının haberleri, videoları ve konser tanıtımları yer alıyordu.
Hadise, ablasıyla arası bozulduktan sonra uzun bir süre domain adresini geri almaya çalıştı. Açıkgöz, site için kardeşinden 35 bin Euro istedi. Ünlü şarkıcı, ücreti vermek istemeyince olayı mahkemeye taşıdı. Bu sırada abla Açıkgöz ise alan adını satışa çıkardı. Sitede “Bu domain satılıktır” açıklaması yer aldı. Domain sitelerinde ise “hadise.com” için minimum satış tutarı 225 bin TL gösterildi.

Hadise yeni sayfa açtı

Tüm bağlarını kopardı
Hadise, mahkeme sonucunu daha fazla beklemeden yeni bir site açtı. “hadise.world” isimli yeni resmi internet sayfasını aktif hale getiren Hadise, ablasıyla tüm bağlarını da koparmış oldu. Ünlü şarkıcı, aktif hale gelen sayfasının yoğun ilgi gördüğünü söyledi: “Gösterdiğiniz ilgiden dolayı hadise.world kilitlendi. Mutlu ve şaşkınım. Teşekkürler.”

 

 

 

 

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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