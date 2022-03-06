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Hadise o yüzüğü kasaya kaldırdı

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Simge
Hadise o yüzüğü kasaya kaldırdı

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

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Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kendisine evlenme teklif ederken verdiği, günlerce gündemden düşmeyen pırlanta yüzüğü daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar vermiş.

Şarkıcı, 3 milyon lira değerinde olduğu söylenen yüzüğü bankadaki özel kasasına koymuş. Mehmet Dinçerler’in şirketinin bankalara olan borcu yüzünden yüzüğe de el konulabileceği iddia edilmişti.

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EV SAHİBİ 45 BİN LİRA İSTEYİNCE...

Hadise o yüzüğü kasaya kaldırdı

Simge, kısa süre önce Galata’dan 20 bin liraya kiraladığı yeni evine taşınmıştı. Meğer bu değişikliğin nedeni, eski ev sahibinin fahiş kira zammıymış. Göksu Evleri’nde oturduğu evin sahibi kirayı 45 bin liraya yükseltmek isteyince, ünlü şarkıcı çareyi taşınmakta bulmuş.

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Simge

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