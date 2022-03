Umut Evirgen, Cem Yılmaz'dan o ünvanı aldı

Haberin Devamı

◊ Ömür Gedik: Umut Evirgen gece hayatının önde gelen isimlerinden. Üstüne kültürlü, sempatik, hoş sohbet ve yakışıklı olunca kadınların ve magazin basınının ilgisini çekmemesi imkansız. Kendisini tanırım. Kiminle beraberse açıkça söyler. “Nur’la arkadaşız” diyorsa öyledir.

◊ Savaş Özbey: Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya... Ülkenin en ünlü ve en güzel kadınlarıyla birlikte olan adam unvanını Cem Yılmaz’dan aldı bence.



Umut Evirgen’in aşk hayatı çok hareketli. Hiç ‘bu da olmamış’ dedirtecek bir ilişki yaşamıyor Umut. Ama işin kötüsü onunla arkadaş olmak da çok zor artık. Nur ile çok yakın arkadaş olduklarını defalarca söylediler ama gel de anlat anlatabilirsen...Umut’un arkadaş çevresinde çok fazla ünlü var. Dolayısıyla böyle söylentiler çıkması çok normal. Tanık olduğum kadarıyla şu an Serenay’la güzel bir ilişkileri var. Ama “en hızlı playboy” demek abartılı olur. Etrafında sürekli model gördüğümüz bir playboy değil kendisi sonuçta.

Kendiyle dalga geçen insanlara bayılıyorum

Oğuzhan Koç hakkında “yağlarını aldırdı” iddiası ortaya atıldı. Şarkıcı da kendisini Oburiks gibi göbeklendirdiği bir fotoğrafını paylaşarak bu iddiayı ti’ye aldı. Konsey ne diyor damat adayının bu paylaşımına?



◊ Savaş Özbey:

Hayatla ve kendiyle dalga geçebilen insanlara bayılıyorum. Ayrıca yağlarını aldırsa da yeridir. Ne güzel işte, düğüne önem verdiği anlamına gelir. Gelinler istedikleri gelinliklere girebilmek için aylarca uğraşıp didiniyor. Damatlar niye yapmasın?

◊ Orkun Ün:

Bu iddiaya ben de ilk başta ‘düştüm’, “Acaba mı” dedim, “Yapmış mıdır Oğuzhan” diye sordum. Sonra bir mesaj aldım Oğuzhan Koç’tan, “Yalan haber” dedi. Yani birinci ağızdan yalanlandı bu konu. Bir şey diyeyim mi? Ben zaten hiç inanmamıştım bu söylentilere. İnsan sevdiği için her şeyi yapar, evet ama bu kadar zayıfken de yağ aldırmaz be arkadaş!

◊ Onur Baştürk:

Oğuzhan göbekli biri değil ama yağ aldırabilir de. Ne var bunda? Artık en normal şeylerden biri bu. Ama bunu ti’ye alması da hoş.

◊ Ömür Gedik:

Kadın sanatçılar yağ aldırma, botoks, Fransız askısı, dudak dolgusu vs. ne varsa yaptırırken Oğuzhan Koç’un yağlarını aldırması neden bu kadar olay oldu anlamadım. Ne var bunda? Sahneye çıkan, kamera önüne geçen erkeklerin de aynı kadınlar gibi kendilerine bakmaları gerekiyor.

Maskeli balo

Aslı Bekiroğlu “Maske Sen Kimsin?” yarışmasındaki arkadaşı Kubilay Aka’yla görüntülendi. Yeni ayrıldığı sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan dişe diş bir intikam geldi, o da aynı yarışmadan Biran Damla Yılmaz ile sevgili oldu. Sizce neler oluyorbu maskeli baloda?



◊ Orkun Ün: Ben Çağrı Telkıvıran’ın yaptığına “intikam” demiyorum. Ben onun bu hareketini gereksiz buluyorum. Ne gerek var? İlişkin daha yeni bitmiş, sen hemen yeni bir sevgili bulmuşsun. Bir de bunlar yetmezmiş gibi Aslı Bekiroğlu’nun olduğu mekana gitmiş Çağrı Telkıvıran. Bayatladı artık bu hareketler be Konsey.

◊ Savaş Özbey: Allah aldatılan herkese böyle “cuk intikam” nasip etsin. “Dur ben de aynısını ona yapayım” desen böyle denk getiremezsin. Misliyle karşılık vermek bu olsa gerek.

◊ Onur Baştürk: Bu ne yahu, tam maskeli baloymuş! Çok güldüm. Liseli gibiler, o onunla flört ediyor, inadına diğeri de başkasıyla filan. Hepsine bol şans ve iyi eğlenceler diliyorum. Ama maskeli balolar çabuk biter, sonrasına bakmak lazım.

◊ Ömür Gedik: Yarışma kulisini hayal edince insan biraz şaşırıyor tabii. Yakınlaşmalar, yakınlaşmalara karşı nispet yaparcasına başka yakınlaşmalar falan olmuş demek ki. Göze göz, dişe diş! Rolleri değiştirerek devam ediyorlar yarışma sonrasındaki hayatlarına.

Kendisine sabır diliyorum

Daha önce ayak parmağı kırıldığından konserine tekerlekli sandalyeyle çıkan Hande Yener, bu kez de bacağı yandığı için Best Of Europe Awards gecesine sargılı katıldı. Yorumlarınızı alalım...



◊ Onur Baştürk: Büyük nazar değmiş, kendisine sabır diliyorum. Bu halde söz verdiği yerlere katılmaya çalışması da takdir edilesi.

◊ Savaş Özbey: Hande Habeş ordusu gibi oldu, tepeden tırnağa yaralı. Yanık bir yana, o küçük parmak ne acımıştır kim bilir. Sehpaya çarpınca bile acısı insanın içine oturuyor. Her şeye rağmen “show must go on” demesi takdir edilesi tabii.

◊ Orkun Ün: Kurşun döktürmesi lazım Hande’nin. Döktürdüyse bir kez daha döktürmesi lazım. Allah uzun ömür versin, dünyalar tatlısı babaannem bu işin uzmanıdır mesela. Kurşun döktüğünün sırtı asla yere gelmez. Biz artık hareketli Hande’yi, neşeli Hande’yi, şov ustası Hande’yi özledik...

◊ Ömür Gedik: Hande ilk kazadan sonra kurşun döktürmüştü zaten. Bir daha döktürme fikrini bilemem ama Hande artık biraz daha dikkat etmeli. Geçmiş olsun diyorum kendisine.

Tam bir İzlanda romantiği

Haftanın gündem olan konuları arasında İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson’un sevgilisi Dilan Çiçek Deniz için “Lolita”dan alıntıladığı doğum günü mesajı da vardı. Romantik buldunuz mu bu paylaşımı?



◊ Orkun Ün: Sosyal medya ‘kasıklarımın ateşi’ sözünü alıp ‘belimin ateşi’ diye dolaşıma soktu. Olacak şey değil. Thor’un her hareketi romantik. Bu adam değil miydi köprüde trafiği durdurup evlenme teklif etmeye çalışan? Biz bu işten şunu öğrendik sanırım; bir İzlandalının romantizm anlayışını asla küçümsemeyeceksin!

◊ Savaş Özbey: O tufaya ben de düştüm, haksızlık ettim mutlu çifte. Nabokov’dan alıntı yaptığını fark edememiştim. Rus eserlerine soykırım uygulanan şu dönemde ilaç gibi romantik bir paylaşım.

◊ Onur Baştürk: Tam bir İzlanda romantiği. Çok sevdim. İzlanda’yı gidip gördüm, onların bu kuzey romantizmine ayrıca hayranım. Çeviriden kaynaklı alaycı bakışları da anlamsız buluyorum.

◊ Ömür Gedik: Thor’un cümlelerine bayıldım. Türk erkekleri alınmasın ama yabancıların sevme şekli bazen gerçekten de böyle çok güzel olabiliyor. Siz “romantik” diyorsunuz da adamın cümlelerinden resmen tutku fışkırıyor. İsteyen herkesin böyle tutkulu sevgilisi olsa keşke...





BU KIYAFETİ BEĞENEN VAR MI...

Farah Zeynep Abdullah’ın “Bergen” galasındaki kıyafeti ve stili çok tartışıldı. Siz beğendiniz mi?





◊ Savaş Özbey: O kadar eleştirildi ki, Twitter’dan “Hani kimse kimsenin kıyafetine karışmayacaktı” yazdı Farah. Saçı, rastası, örgülerin ucundaki tırnak gibi düğmeler, eldivenleri... “Özlem Tekin’le Emel Sayın’ı topla, ikiye böl” gibi bir kombinasyon olmuş.

◊ Orkun Ün: Beğenen var mı aramızda? Bence olmamış. Farah “kıyafetime karışmayın” diyor ama böyle bir filmin galasında üstelik ev sahibiyken bu denli özensiz giyinilmez.

◊ Ömür Gedik: Saçını ve makyajını hiç beğenmedim. Güzelim kızı mahvetmişler. Filmin de önüne geçti ayrıca bu tartışma ve iyi olmadı. Gala sonrası kıyafet, saç, baş değil film ve oyunculuklar konuşulmalıydı. Umarım artık “Bergen”i konuşuruz.

◊ Onur Baştürk: Farah’ın gala kıyafeti ve sonrasında gösterdiği tepki tam bir “İletişim nasıl yapılmaz?” dersi oldu. Bu kıyafetin mesaj içeriği netti: “Dikkat çekmek istiyorum.” Dikkat de çekti. Herkes bu berbat takımı konuştu. Galadan sonra filmin kendisinden çok bu kombin ön plana çıktı. Oysa film ve Farah Zeynep’in çok övülen oyunculuğu ön planda olmalıydı. Farah Zeynep kendi kendine süreci baltalamış oldu.

Rus ruleti

Dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, Vladimir Putin’e yakınlığı nedeniyle Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şefliğinden de alındı.

Savaşın ardından Batı’da Rus edebiyat, müzik, sinema ve diğer sanat efsanelerine karşı bir kültürel ambargo başladı. Sizce bu durumdan kim zararlı çıkar?



◊ Onur Baştürk:

Carnegie Hall ve Viyana Filarmoni’nin ünlü Rus orkestra şefi Valery Gergiev’i işten çıkarması, şu tartışmayı doğurdu: Putin sempatizanı olduğu bilinen sıradan vatandaşlar Putin’in yaptıklarından sorumlu tutulup bedel ödetilmeli mi? Batı kurumları bu konuda sert davrandı. Bana kalırsa, bu ağır bir bedel. Çünkü iş ırkçılığa kadar gider. Ama bir yandan da Putin yanlısı olmanın bedeli olmalı diye düşünüyorum.

◊ Ömür Gedik: Sanata sansür, spora ambargo... Savaş gerçekten de çok kötü bir şey. Rezil bir olay Rus kedilerinin de başına geldi. Uluslararası Kedi Federasyonu, Rusya’da yetiştirilen kedileri soy kütüğüne kaydetmeme kararı aldı. Zaytung haberi gibi resmen. Şaşkınlıkla izliyorum. Irkçılığı masum hayvanlara kadar indiren bir dünyada yaşamak acı veriyor.

◊ Orkun Ün: Kediler... Baksanıza Rus kedilerine bile yaptırım uygulanmış! Çıldırmış olmalılar. Garip garip şeyleri yasakladınız anladık ama kedilerden ne istersiniz? Hani bazı saçmalıklar yeni saçmalıklar doğurur ya, öyle bir olay dönüyor burada. Bakalım daha neler göreceğiz...

◊ Savaş Özbey:

Batılıların farkında olmadan oynadıkları bir Rus ruleti bu. Kendilerini bu büyük kültürel birikimden mahrum bırakmalarının ne faydası var? Keskin sirke küpüne zarar.