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Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım

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Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım

Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşk ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hadise, Belçika’da ‘MNM Radyo’da Peter Van de Veire’in programına konuk oldu.

Hadise uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz’ü ziyaret etmek için doğup büyüdüğü Belçika’ya gitti. Güzel sanatçı, Belçika’da bir radyo programına konuk oldu. Hadise, “Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması’na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision’a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi” dedi.

Hadise: Belçika adına Eurovisionda yarışırım

Hadise, 2009’da “Düm Tek Tek” ile Türkiye’yi temsil etmiş, 4’üncü olmuştu.

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