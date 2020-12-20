Hacı Sabancı’nın evlilik hazırlığı yaptığı Nazlı Kayı kimdir, nereli?

27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.