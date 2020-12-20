Hacı Sabancı’nın evlilik hazırlığı yaptığı Nazlı Kayı kimdir, nereli?
2017 yılından beri aşk yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı. İş insanının annesi Arzu Sabancı, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Peki, Hacı Sabancı’nın evlilik hazırlığı yaptığı Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Nazlı Kayı hakkında bilgiler…
27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle