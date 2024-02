GÃ¼n gelir herkes yaÅŸlanÄ±r... Mutlu aÅŸÄ±klar bile Kendimi Ã§ekici hissetmeyeli Ã§ok uzun zaman olmuÅŸtu

Haberin Devamı

Ama tabii ki bu nepo bebekler daha yeni ortaya çıkmış değil. Gösteri dünyasında eskiden beri varlıklarını sürdürüyorlar.

İşte bunlardan biri de babasının desteğiyle kendine sinema dünyasında yıllar önce bir yer edindi. Elbette kendi yeteneğini de yabana atmamak lazım. Hatta bu oyuncu kariyerinde bir de Oscar ödülü kazandı.

İşte o ünlü geçtiğimiz akşam düzenlenen bir etkinliğe konuk oldu ve bütün dikkatleri üzerinde topladı. Yıllara meydan okuyan fiziği ve yaşadığı yılları yansıtan yüz çizgileriyle de çok konuşuldu.

KIRMIZI GECEYE KONUK OLDU

Bu ünlü, Hollywood'un bir dönemine damga vuran karakter oyuncularından Paul Sorvino'nun kızı ve aynı zamanda meslektaşı olan Mira Sorvino.

Haberin Devamı

56 yaşındaki Sorvino, önceki akşam ABD'nin New York kentinde American Heart Association'ın geleneksel gecesine konuk oldu.

Kadınlarda kalp sağlığına dikkat çekmek için düzenlenen gecenin hiç değişmeyen özelliği katılımcıların kırmızı giysiler içinde olması.

GENÇ KOCASI EŞLİK ETTİ

Mira Sorvino da bu geleneği bozmadı. Gece için bedenine oturan pırıltılı kırmızı bir elbise giydi. Görünümünü de siyah uzun eldivenleri ve aynı renk şalıyla tamamladı.

Mira Sorvino'yu gecede 42 yaşındaki kocası ve dört çocuğunun babası Christopher Backus eşlik etti.

Mira Sorvino, dört çocuk dünyaya getirmesine ve ilerleyen yaşına rağmen giydiği daracık elbiseyle dikkat çekti. İlk bakışta aradan geçen yıllar içinde çok fazla değişmemiş görünmesine rağmen yüzünde yaşanmışlıkların izleri de dikkat çekti.

Bütünüyle bakıldığında da Mira Sorvino duruşuyla görünüşüyle beğeni topladı.



'KENDİMİ ÇEKİCİ BİR KADIN OLARAK GÖRMEYELİ UZUN ZAMAN OLDU'

Sorvino geçen yıl da katıldığı Dancing With The Stars adlı yarışmayla konuşulmuştu. Yıldız, dans yarışması sırasında kendi bedenine ilişkin yeni bir bakış açısı geliştirdiğini söylemişti bir röportajında. "Kendimi çekici bir kadın olarak görmeyeli çok uzun zaman oldu" diye konuştu Sorvino.

Haberin Devamı

Bir kadının anne olduktan sonra kendini artık çekici ya da seksi olarak görmediğini belirten Mira Sorvino "Bu belki de de bir hatadır. Cinselliğimizi kucaklamalıyız. Ama ben şu anda öyle yaşayamıyorum" dedi.

Christopher Backus ile evliliğinden dört çocuk dünyaya getiren Sorvino, dans yarışması sayesinde kendine güvenini geri kazandığını da sözlerine ekledi.

Sorvino o yarışmada dans etmesinin kendisine yakın yaşlarda olan annelere bu konuda ilham vermesini umduğunu da söyledi.

BABASI DA ÜNLÜ BİR OYUNCUYDU

Goodfellas başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Paul Sorvino'nun kızı olan Mira Sorvino, kendisi de Hollywood'un bir dönemine damgasını vurdu.

Haberin Devamı

1995 yılında Mighty Aphrodite filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ına kazandı.

Romy and Michele's High School Reunion, Beautiful Girls, Mighty Aphrodite, Summer of Sam and Sound of Freedom da Mira Sorvino'nun rol aldığı yapımlardan.

2004 yılında kendisinden 12 yaş daha genç Christopher Backus ile evlenen Mira Sorvino, dört çocuk annesi.

Mira Sorvino'nun babası Paul Sorvino, 2022 yılında 83 yaşında hayata veda etti.