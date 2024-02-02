GÃ¼n gelir herkes yaÅŸlanÄ±r... Mutlu aÅŸÄ±klar bile Kendimi Ã§ekici hissetmeyeli Ã§ok uzun zaman olmuÅŸtu

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Â Ama tabii ki bu nepo bebekler daha yeni ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ deÄŸil. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda eskiden beri varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Ä°ÅŸte bunlardan biri de babasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle kendine sinema dÃ¼nyasÄ±nda yÄ±llar Ã¶nce bir yer edindi. Elbette kendi yeteneÄŸini de yabana atmamak lazÄ±m. Hatta bu oyuncu kariyerinde bir de Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ geÃ§tiÄŸimiz akÅŸam dÃ¼zenlenen bir etkinliÄŸe konuk oldu ve bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±. YÄ±llara meydan okuyan fiziÄŸi ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarÄ± yansÄ±tan yÃ¼z Ã§izgileriyle de Ã§ok konuÅŸuldu.

KIRMIZI GECEYE KONUK OLDU

Bu Ã¼nlÃ¼, Hollywood'un bir dÃ¶nemine damga vuran karakter oyuncularÄ±ndan Paul Sorvino'nun kÄ±zÄ± ve aynÄ± zamanda meslektaÅŸÄ± olan Mira Sorvino.

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56 yaÅŸÄ±ndaki Sorvino, Ã¶nceki akÅŸam ABD'nin New York kentinde American Heart Association'Ä±n geleneksel gecesine konuk oldu.

KadÄ±nlarda kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekmek iÃ§in dÃ¼zenlenen gecenin hiÃ§ deÄŸiÅŸmeyen Ã¶zelliÄŸi katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± giysiler iÃ§inde olmasÄ±.

GENÃ‡ KOCASI EÅžLÄ°K ETTÄ°

Mira Sorvino da bu geleneÄŸi bozmadÄ±. Gece iÃ§in bedenine oturan pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bir elbise giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de siyah uzun eldivenleri ve aynÄ± renk ÅŸalÄ±yla tamamladÄ±.

Mira Sorvino'yu gecede 42 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Christopher Backus eÅŸlik etti.

Mira Sorvino, dÃ¶rt Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine ve ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen giydiÄŸi daracÄ±k elbiseyle dikkat Ã§ekti. Ä°lk bakÄ±ÅŸta aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde Ã§ok fazla deÄŸiÅŸmemiÅŸ gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen yÃ¼zÃ¼nde yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±n izleri de dikkat Ã§ekti.

BÃ¼tÃ¼nÃ¼yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da Mira Sorvino duruÅŸuyla gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle beÄŸeni topladÄ±.

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'KENDÄ°MÄ° Ã‡EKÄ°CÄ° BÄ°R KADIN OLARAK GÃ–RMEYELÄ° UZUN ZAMAN OLDU'

Sorvino geÃ§en yÄ±l da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dancing With The Stars adlÄ± yarÄ±ÅŸmayla konuÅŸulmuÅŸtu. YÄ±ldÄ±z, dans yarÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kendi bedenine iliÅŸkin yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± geliÅŸtirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti bir rÃ¶portajÄ±nda. "Kendimi Ã§ekici bir kadÄ±n olarak gÃ¶rmeyeli Ã§ok uzun zaman oldu" diye konuÅŸtu Sorvino.

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Bir kadÄ±nÄ±n anne olduktan sonra kendini artÄ±k Ã§ekici ya da seksi olarak gÃ¶rmediÄŸini belirten Mira Sorvino "Bu belki de de bir hatadÄ±r. CinselliÄŸimizi kucaklamalÄ±yÄ±z. Ama ben ÅŸu anda Ã¶yle yaÅŸayamÄ±yorum" dedi.

Christopher Backus ile evliliÄŸinden dÃ¶rt Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren Sorvino, dans yarÄ±ÅŸmasÄ± sayesinde kendine gÃ¼venini geri kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Sorvino o yarÄ±ÅŸmada dans etmesinin kendisine yakÄ±n yaÅŸlarda olan annelere bu konuda ilham vermesini umduÄŸunu da sÃ¶yledi.

BABASI DA ÃœNLÃœ BÄ°R OYUNCUYDU

Goodfellas baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yapÄ±mda rol alan oyuncu Paul Sorvino'nun kÄ±zÄ± olan Mira Sorvino, kendisi de Hollywood'un bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vurdu.

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1995 yÄ±lÄ±nda Mighty Aphrodite filmindeki performansÄ±yla en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±na kazandÄ±.

Romy and Michele's High School Reunion, Beautiful Girls, Mighty Aphrodite, Summer of Sam and Sound of Freedom da Mira Sorvino'nun rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlardan.

2004 yÄ±lÄ±nda kendisinden 12 yaÅŸ daha genÃ§ Christopher Backus ile evlenen Mira Sorvino, dÃ¶rt Ã§ocuk annesi.

Mira Sorvino'nun babasÄ± Paul Sorvino, 2022 yÄ±lÄ±nda 83 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.