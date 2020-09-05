MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGülşen: Sinan’ı değil güzel şeyleri konuşalım
GeriMagazin Gülşen: Sinan’ı değil güzel şeyleri konuşalım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.09.2020 - 07:17 | Son Güncelleme:

Gülşen: Sinan’ı değil güzel şeyleri konuşalım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Gülşen: Sinan’ı değil güzel şeyleri konuşalım
Abone Olgoogle-news

Edis’le düet yaptığı “Nirvana” şarkısıyla adından söz ettiren Gülşen, önceki gün Bebek’teydi.

Bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Gülşen, muhabirlerle sohbet etti. “Nirvana”nın çok beğenildiğini söyleyen ünlü popçu, “Mutluluktan yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum” dedi. Gülşen, şarkının kısa olduğu yorumları için de şöyle konuştu: “Ozan Çolakoğlu yaptıysa, bunu sorgulamak bana bile düşmez. Bir bildiği vardır deyip saygı duymak gerekiyor.”

Gülşen’e Sinan Akçıl’ın “Nirvana’yı beğenmedim. Gülşen daha iyisini yapabilirdi” açıklaması da soruldu. Ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi: “Yorum yapmayayım ben. Hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumsuz ya da olumlu pek bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok.”

Gülşen: Sinan’ı değil güzel şeyleri konuşalım


False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle