Gülşen: Sinan’ı değil güzel şeyleri konuşalım

Bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Gülşen, muhabirlerle sohbet etti. “Nirvana”nın çok beğenildiğini söyleyen ünlü popçu, “Mutluluktan yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum” dedi. Gülşen, şarkının kısa olduğu yorumları için de şöyle konuştu: “Ozan Çolakoğlu yaptıysa, bunu sorgulamak bana bile düşmez. Bir bildiği vardır deyip saygı duymak gerekiyor.”



Gülşen’e Sinan Akçıl’ın “Nirvana’yı beğenmedim. Gülşen daha iyisini yapabilirdi” açıklaması da soruldu. Ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi: “Yorum yapmayayım ben. Hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumsuz ya da olumlu pek bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok.”





