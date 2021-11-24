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Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorlu'dan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı!

#Gülşen#Yeni Ev#Zorlu
Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı
Mehmet Üstündağ

Gülşen, Zorlu Center’daki iki 1+1’lik dairesini 1,5 milyon dolara satarak, üç kişilik ailesiyle daha rahat edebilmek için 180 metrekarelik yeni bir daire aldı.

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Yaz boyunca bir sahneden diğerine koşan ünlü şarkıcı Gülşen’in, geçtiğimiz günlerde Zorlu Center’dan üçüncü evini aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Geçen yıl Barselona’dan ev alan sanatçının İstanbul’daki evini kiraya vererek, pandemi sürecini ailesiyle İspanya’da geçireceğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız… Zorlu Center’daki ev alma haberinin doğrusunu da benden öğrenin!

Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı


Evet Gülşen, Zorlu Center’dan yeni bir ev aldı. Ancak şarkıcı, burada sahibi olduğu iki ayrı 1+1 stüdyo dairesini satarak, 180 metrekarelik daha büyük bir daire aldı. Oğlu Azur Benan doğmadan önce eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 1+1’de yaşayan Gülşen, anne olduktan sonra öncelikleri değiştiğinden daha büyük bir eve geçmek istemiş. İki küçük dairesini 1,5 milyon dolara satan şarkıcı, bu parayı yeni evine yatırmış.

Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı

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Uludağ sezonu açılıyor

Türkiye’nin önde gelen kayak destinasyonlarından Uludağ’daki Ağaoğlu My Mountain, kış sezonunun kapılarını 17 Aralık’ta açıyor.

Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı

Ağaoğlu Turizm Grup Başkanı Murat Türker, otelin yenilenen dekorasyonu ve daha da genişletilen lobisiyle bu sezon yeniliklerle misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Geniş ve ferah atmosferinde direkt pistlere çıkan lokasyonu ve kaliteli hizmet anlayışıyla bu kış da gözde tatil otellerinden olacak.

Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı

Başkanlığı devretti

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) kurucusu Ayşen Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kızı Ayşecan Özyeğin Oktay’a devretti. Kuruluşundan bu yana AÇEV’in çalışmalarının içinde olduğunu belirten Ayşecan Özyeğin Oktay, “Neredeyse AÇEV’le birlikte büyüdüm diyebilirim. Bu süreçte öğrendiklerimin hem sosyal sorumluluk anlayışımda hem de kendi ebeveynlik deneyimimde büyük faydasını gördüm. Aile ve çocuklara yönelik projelerini çok değerli bulduğum AÇEV’in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmekten büyük gurur duyuyorum ve birlikte yaratacağımız yenilikler için heyecanlıyım” dedi.

Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı

Kendi prodüksiyonuyla beyazperdede…

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, bir süre önce yapımcılığa soyunarak Alim Yapım’ı kurmuştu. Doğulu, hem başrolünde oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği bir filmle beyazperdede olacak.

Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı

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Yazar Doğu Yücel’in sevilen romanı “Kimdir Bu Mitat Karaman?”ı sinemaya uyarlayan Doğulu, Mitat Karaman rolünde de kendisi oynuyor. Süleyman Arda Eminçe yönetmenliğindeki filmin diğer rollerinde İpek Filiz Yazıcı, Bülent Çolak ve Sinan Albayrak var.

Gülşen 1+1 dairesini sattı... Zorludan1,5 milyon dolara 180 m2 ev aldı

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