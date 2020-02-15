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Haber Giriş: 15.02.2020 - 07:33,Son Güncelleme:/

Gülben Ergen: Aşkı da ayrılığı da Sezen anlatır

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Gülben Ergen: Aşkı da ayrılığı da Sezen anlatır

Gülben Ergen’in söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait yeni şarkısı “Bu Benim Hayatım”, YouTube’un trend videolar listesinde ilk 3’e girdi.

Ergen, sosyal medyada da çok paylaşılan şarkıya gösterilen ilgi için dinleyicilerine teşekkür etti: “Dinleyen ve paylaşan herkese binlerce kere teşekkür ederim. ‘Bu Benim Hayatım’ 2 yıl önce ilk dinlediğimde beni çok etkilemişti. İyi bir yorum çıkarabilmek için kendimi zorladım ve çok çalıştım. Sezen Aksu’nun stüdyosunda defalarca tekrar ederek okudum. Aşkı da ayrılığı da en güzel anlatan Sezen Aksu bence.”

 

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