Kate gözyaşlarını tuttu... Yine incileriyle ağladı

Haberin Devamı

Önce karın bölgesinden büyük bir ameliyat, sonra kanser tedavisi, her şey kesinleşene kadar da hakkında ortaya atılan "artık hayatta değil" tezinin bile aralarında yer aldığı teoriler.

Neyse ki bu kısım sadece söylenti olarak kaldı ve Kate kendi açıkladığı gibi koruyucu kemoterapiyi de tamamlayıp usul usul görevlerinin başına dönmeye başladı.

Artık eskisinden daha esnek bir çalışma programı uygulayacağı belirtilen Kate Middleton, aile için çok önemli etkinlikleri de kaçırmıyor.

YİNE BAŞROLDE KATE VARDI

Önce 14 Haziran'da Trooping The Colour etkinliğinde görüldü Kate. Altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktığı bu etkinliğe damga vuran kişi de kendisi oldu zaten.

Haberin Devamı

Sonra Wimbledon Açık'ta erkekler finalini, kızı Charlotte ve kardeşi Pippa ile renklendirdi. Birkaç hafta önce de kocası William'a, gittiği bir ziyarette eşlik etti. Ki bu herkes için büyük bir sürpriz oldu.

Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz hafta sonu da yine sadece İngiliz kraliyet ailesi için değil tüm ülke için çok önemli olan bir etkinlikte boy gösterdi. Hem de iki gün arka arkaya,,,

Katıldıkları savaşlarda mücadele eden kimi hayatlarını kaybeden kimi de yaralanan emektar askerler için düzenlenen anma gününe kocası William ve Kral Charles başta olmak üzere ailenin önde gelen üyeleriyle birlikte katıldı Kate.

Önce Royal Albert Hall'daki gece etkinliğinde görüldü. Siyah elbisesi, anma töreninin sembolü olan menekşe biçimindeki broşuyla o geceye de damgasını vurdu.

Üstelik her ne kadar tam olarak iyileşmediğini, hala önünde gidecek bir yol olduğunu söylese de sanki hastalık kendisine hiç uğramamış gibi bir görünüm sergiledi Kate.

GELECEKTEKİ ROLÜNÜN DE BİR SİMGESİ

Bir gün sonra yine Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel törende yerini aldı.

Haberin Devamı

Daha önce giydiği ve üzerinde bazı değişiklikler yapılmış kıyafetini, hayranları tarafından kendisine çok yakıştırılan bir tüllü şapka ile tamamladı.

Her iki etkinlikte de kurallara uygun olarak siyah elbise giyen Galler Prensesi Kate'in zarafeti ve şıklığı uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Bütün bunlar bir yana Kate'in iki gün arka arkaya sergilediği görüntülerin en çok konuşulan ayrıntısı ise o düz siyah elbiseleri içinde çok dikkat çeken inci ve elmas küpeleri oldu...

Aslında böyle olması da gayet doğal. Çünkü hem Royal Albert Hall'da hem de anıtta düzenlenen törenlerde kullandığı küpelerin İngiliz kraliyet ailesi için duygusal anlamları var.

Haberin Devamı

Önce Kate'in dünkü törende taktığı küpelerle başlayalım...

O İNCİLER DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Kate'in kulağındaki inci ve pırlantadan oluşan göz alıcı küpeler aslında Kraliçe 2. Elizabeth'e aitti. 1947 yılında henüz "prenses" olan Elizabeth, kocası Prens Philip ile evlenirken kendisine Bahreyn emiri tarafından inciler hediye edildi.

Elizabeth de o incilerden bazılarını pırlantalar ile bir araya getirerek bu bir çift küpeyi hazırlattı.

Hükümdarlığının ilk dönemlerinde bu küpeleri defalarca taktı. Yıllar sonra Prenses Diana'nın da bazı etkinliklerde kullandığı küpeleri Kraliçe en son 2015 yılında kullanmıştı.

Haberin Devamı

Bir yıl sonra küpeler Kate Middleton'ın kulağında yeniden ortaya çıktı. Ondan sonra 2020'li yıllara gelindiğinde ise Kate küpeleri birkaç kez daha kullandı.

Aile için çok trajik olan iki olayda, hem Prens Philip'in hem de Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenlerinde Kate bu küpeleri kullandı.

Bu inci ve pırlanta küpelerin bir başka anlamı daha var aslında...

Windsor Mountbatten koleksiyonundaki en değerli parçalar arasında yer alan bu bir çift küpe aynı zamanda Kate'in bu aile içinde sahip olacağı gelecekteki konumunun da altını çiziyor.

DIANA'NIN KÜPELERİNİ UNUTMADI

Bu anma töreninden bir gün önce akşam saatlerinde Royal Albert Hall'da düzenlenen etkinlikte de Kate başka bir çift küpe kullandı.

Haberin Devamı

Ki onlar yıllar önce Kate ile aynı unvanı taşıyan Galler Prensesi Diana tarafından kullanılmış ve onunla özdeşleşmişti.

Yine o küpeler de pırlanta ve elmaslardan oluşuyordu.

Hatta Charles ile boşandıktan sonra yine Diana tarafından kullanılan bu inci ve elmas küpeler "intikam küpesi" olarak da anılıyordu.

Bunun nedeni de 1994 yılında Diana, Chares'lın kendisini aldattığını, ünlü bir gazeteciye itiraf ettiği günün akşamında Diana da Vogue dergisinin düzenlediği bir davete katılmaya hazırlanıyordu.

HERKES ONLARA 'İNTİKAM KÜPELERİ' ADINI VERDİ

Orada giydiği dar siyah elbiseyi de bu küpelerle tamamladı. İşte bu yüzden bu elbise "intikam elbisesi" küpeler de "intikam küpesi" olarak anılıyor.

Bu arada İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili başka bir not daha verelim... Her ne kadar düğünlerde de takılsa da inci aslında bu aile için bir yas sembolü.... Her cenazene aile üyeleri görünümlerini inci takılarla tamamlıyor.

Anma Günü de vatanı için hayatını veren askerler için düzenlendiğinden hem bir gurur günü hem de yas günü olarak kabul ediliyor. Bu yüzden de herkes yas rengi olan siyahı tercih ediyor.

Yeri gelmişken bu inci ile yas tutma geleneğini de bir hatırlayalım...

40 YIL SİYAH GİYİP İNCİ TAKTI: İNCİ TANELERİ GÖZYAŞININ SİMGESİ

Yas takıları geleneği özellikle de siyah giysileri inci takılarla tamamlamak, Kraliçe Victoria dönemine kadar uzanan bir gelenek.

Victoria'nın hayatında 1861 yılı çok acı ve önemli bir dönüm noktası. O yıl kocası Prens Albert'i kaybetmesi Victoria için büyük bir acı oldu.

Kraliçe Victoria, öylesine büyük bir yasa büründü ki tam 40 yıl boyunca sadece siyah kıyafetler giydi. Bu siyah giysilerini de her bir tanesi bir gözyaşı damlasını temsil eden beyaz incilerle tamamladı.

Bu da zaman içinde İngiliz kraliyet ailesi için bir gelenek haline geldi. Elbette bu geleneğe sıkı sıkıya uyanlardan biri de Kraliçe 2. Elizabeth oldu.

Farklı koşullarda ve ortamlarda da inci takılar kullanan Kraliçe, kendi ailesinde başlayan bu geleneği hep uyguladı.