Görünüşte gerçeğe dönmüş bir peri masalıydı... Ağız kokusu sandı ama değildi... Giderek kötüleşti, leş gibiydi

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Evlenen kişi daha küçücük yaşta annesiz kalan bir prens olunca neredeyse herkes "komşunun öksüz çocuğu" evlenip de hak ettiği mutluluğu bulacakmış gibi sevinçliydi.

Düğün gerçekten de mükemmeldi. Sade ama şık beyaz kıyafeti içinde gelin bir kuğu gibi süzülüyordu. Başında da prensin ailesinden gelen görkemli tacıyla bir masal kitabından fırlamış gibiydi.

Ama asıl dikkate değer kişi damattı. O kadar heyecanlıydı ki aşkından ayaklarının yerden kesildiği TV ekranlarından bile görünüyordu. Uzun sözün kısası düğün geçekleşti ve modern çağların peri masallarından biri olarak tarihe geçti.

Görünüşte her şey öyleydi. Peki ama ya perde arkasında. Her şey uzaktan göründüğü kadar kusursuz muydu? Öyle olmadığı yıllar sonra ortaya çıktı zaten.

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GÖRÜNÜŞTE GERÇEGE DÖNMÜŞ PERİ MASALIYDI

Herkes anladı Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününden söz ettiğimizi.... 2018 yılının 19 Mayıs günü evlenen Harry ile Meghan, ailede bir çok çalkantıya neden oldular aradan geçen zaman içinde. Bu durum tam olarak değişmiş de değil zaten.

Resmi görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşındıkları andan itibaren de ailedeki canını sıkan birçok olayın merkezinde yer aldılar.

Ama bugün konumuz bu değil. Harry ile Meghan'ın düğünüyle ilgili birkaç gündür ortalarda dolaşan bir iddia. Üstelik bu iddiayı ortaya atan kişi de Meghan Markle'ın üne kavuştuğu Suits dizisindeki rol arkadaşlarından Rick Hoffman.

Bilindiği gibi Markle ile Harry'nin düğününe Hollywood'dan konuklar da katıldı. Bunların en ünlüleri George Clooney ile karısı Amal Clooney'di.

O dönemde bazılarına göre Meghan'ın arkadaşıydı ünlü çift. Bazılarına göre de arkadaş değillerdi, kraliyet düğünü olduğu için oradaydılar.

ROL ARKADAŞI ENDİŞELENMİŞ: 'KOKU BENDEN GELİYOR SANACAKLAR DİYE KORKTUM'

Ama o düğünde gerçekten Meghan Markle'ın arkadaşları da davetliler arasındaydı. İşte Hoffman da bunlardan biriydi.

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Ama Hoffman aradan geçen bunca yılın ardından konuk olduğu Chicks in the Office adlı podcast yayınında düğünle ilgili şaşırtıcı bir iddiada bulundu.

Ona göre düğünün yapıldığı Windsor Şatosu'ndaki St George's Şapeli'nde öyle berbat bir koku vardı ki dayanılması gerçekten de kolay değildi.

Rick Hoffman programda şunları söyledi: "Dışarıdan bakıldığında her şey mmükemmel olabilir Harry ile Meghan'ın düğününde. Ama koku öyle dışarıdan göründüğü gibi değildi.

Hoffman bu konudaki iddiasını kanıtlamak için "Eğer adımı Google'a yazarsanız o gün çekilen fotoğrafımı görürsünüz. Yüzümdeki korkunç ifadeyi görürsünüz" dedi.

Rick Hoffman "Düğün başlamadan önce yerime oturduğumda durgun bir hava vardı. Fakat zaman ilerledikçe berbat ve kötü bir koku almaya başladım" dedi.

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ÖNCE BİRİNİN AĞIZ KOKUSU SANMIŞ

Oyuncu, önce bunun birinin ağız kokusu olduğunu sanmış. Ama ilerleyen dakikalarda bu berbat kokunun bundan çok daha fazlası olduğunu fark etmiş. Hatta etrafındakilerin bu kokunun kendisinden geldiği düşüncesine kapılmasından bile endişe etmiş söylediğine göre.

"İnsanların böyle düşünmesini istemedim. Çünkü ben temizlik kurallarına önem veren biriyim" diye konuştu.

İşte anlattığına göre de o kokuyu hissettiği sırada çeklien ve tuhaf bir yüz ifadesiyle göründüğü fotoğrafı da internet aramalarında herkesin karşısına çıkıyor.

Bu kötü kokuya rağmen Rick Hoffman yine de düğünün eşine az rastlanır güzellikle ve özel bir organizasyon olduğunu da sözlerine ekledi.

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TARİHİ BİNADAKİ KOKU MEGHAN'I DA RAHATSIZ ETMİŞ

Aslına bakılırsa bu durum daha önce de yani düğünden hemen sonra da gündeme gelmişti O dönemde konuşulanlara göre Meghan Markle, tarihi bir yapı olan st; George's Şapeli'nde kötü bir koku olduğunu söyleyip havanın daha iyi kokması için önlemler alınması gerektiğini istemişti.

Fakat 15'inci yüzyıldan kalan şapelin zarar görmemesi için Meghan'ın bu talebi Buckingham Sarayı tarafından geri çevrilmişti.