Görmek istediğimiz kombinler (MELİSA ŞENOLSUN)
Çok seviyorum eşofman üzerine cool parçaların giyilmesini.
Hele o parça bu kadar güzel renkteyse ve suni kürkse değmeyin keyfime!
Lila’nın muhteşemliği, o aksesuvarla kıyafetin bütünlüğü, Melisa Şenolsun’un aurası bir araya gelince Hollywood starlarının
sokak stilini aratmamış.
Gerçekten bayıldım.
14 Şubat’ın önemi yok
Melisa Şenolsun, Rumeli Hisarı’nda görüntülendi. “Her şey yolunda. Bir film çekiyoruz, güzel oluyor” diyen oyuncu, yaklaşan Sevgililer Günü hakkındaki sorulara “14 Şubat önemsiz bir gün” yanıtını verdi.
Melisa Şenolsun bir süredir işletmeci Umut Evirgen’le birlikte.
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