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Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Görmek istediğimiz kombinler (MELİSA ŞENOLSUN)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Görmek istediğimiz kombinler (MELİSA ŞENOLSUN)
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Çok seviyorum eşofman üzerine cool parçaların giyilmesini.

Hele o parça bu kadar güzel renkteyse ve suni kürkse değmeyin keyfime!
Lila’nın muhteşemliği, o aksesuvarla kıyafetin bütünlüğü, Melisa Şenolsun’un aurası bir araya gelince Hollywood starlarının
sokak stilini aratmamış.
Gerçekten bayıldım.

Görmek istediğimiz kombinler (MELİSA ŞENOLSUN)

14 Şubat’ın önemi yok

Melisa Şenolsun, Rumeli Hisarı’nda görüntülendi. “Her şey yolunda. Bir film çekiyoruz, güzel oluyor” diyen oyuncu, yaklaşan Sevgililer Günü hakkındaki sorulara “14 Şubat önemsiz bir gün” yanıtını verdi.

Melisa Şenolsun bir süredir işletmeci Umut Evirgen’le birlikte.

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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