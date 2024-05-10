GÃ¶rkemli bir tÃ¶renle evlenmiÅŸlerdi... Ã‡ocuk aynÄ± babasÄ±

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Damat, ÅŸÄ±k takÄ±m elbisesiyle, genÃ§ kadÄ±n da bembeyaz gelinliÄŸi iÃ§inde mutlulukla birbirlerine 'Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar' yan yana durma sÃ¶zÃ¼ verdiler.

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶nemliydi Ã§Ã¼nkÃ¼, o soÄŸuk Ã¼lkenin gÃ¼zel kenti tam 104 yÄ±l sonra ilk kez bÃ¶yle bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yordu. Bir yÃ¼zyÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re sonunda yapÄ±lan ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ydÃ¼ bu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa aslÄ±nda yerinde yeller esen ama geride soyadÄ± kalan bir kraliyet ailesinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ydÃ¼.

O gÃ¼n milyonlarca kiÅŸinin meraklÄ± gÃ¶zlerle izlediÄŸi o dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± olan gelin ve damat ÅŸimdi birlikte minik bebeklerini bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar. Yani artÄ±k var olmayan bir krallÄ±ÄŸÄ±n veliahtÄ±nÄ±.Â



Bu masal gibi Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Rus Ä°mparatorluÄŸu'nun son Ã§arÄ± Nikolai'nin soyundan gelen George MihailoviÃ§ Romanov ile eÅŸi Rebecca Bettarini.

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BEBEK, BABASININ KOPYASI GÄ°BÄ°Â Â

2021 yÄ±lÄ±nda Rusya'nÄ±n Saint Petersburg kentinde, yani damadÄ±n atalarÄ±nÄ±n bir zamanlar gÃ¶steriÅŸli bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerde evlenen George MihailoviÃ§ ile Rebecca Bettarini, bir yÄ±l sonra da ilk bebeklerini kucaklarÄ±na aldÄ±lar.

O dÃ¶nemde her ikisi de 40 yaÅŸÄ±nda olan Grand DÃ¼k George Romanov ile Victoria, bebeklerine yine atalarÄ±nÄ± yad eden bir Alexander ismini seÃ§ti. O bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve artÄ±k 3 yaÅŸÄ±na geldi.

George ile evlenmek iÃ§in gerÃ§ek adÄ± olan Rebecca'yÄ± Victoria Romanovna olarak resmen deÄŸiÅŸtiren anne, ailesinin ve tabii ki oÄŸlunun Ã¶nemli gÃ¼nlerinde Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± da yapÄ±yor.Â

Bunun son Ã¶rneklerinden birini de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde kutlanan Paskalya sÄ±rasÄ±nda sergiledi. DamadÄ±n annesi Grand DÃ¼ÅŸes Maria Vladimirovna, kocasÄ± George ve oÄŸlu Alexander ile poz verdiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ± Victoria.Â



O karede de minik bebeÄŸin babasÄ±na ikizi kadar benzediÄŸi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â BirÃ§ok takipÃ§isi de bu ayrÄ±ntÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rmadÄ± zaten. Baba ile oÄŸulun benzerliÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â

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Victoria Romanovna ve kocasÄ± George, oÄŸullarÄ±nÄ± aile geleneklerine baÄŸlÄ± olarak yetiÅŸtiriyor.Â





SON RUS Ã‡ARI NÄ°KOLAÄ°'NÄ°N AKRABASIÂ

Bu ailenin neden bu kadar ilgi Ã§ektiÄŸine yaniÂ George MihailoviÃ§ Romanov'un, Rusya'nÄ±n son Ã§arÄ± 2. Nikolai ile baÄŸlantÄ±sÄ±na gelirsek...Â

Romanov ile Bettarini'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n 104 yÄ±l sonra Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak nitelendirilmesinin nedeni de bu.Â



George MihailoviÃ§ Romanov, 1918 yÄ±lÄ±nda BolÅŸevikler tarafÄ±ndan tÃ¼m ailesiyle birlikte kurÅŸuna dizilen son Ã‡ar 2. Nikolai'nin kuzeni Grand DÃ¼k Kirill'in torunu.

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Damat Romanov'un annesi, DÃ¼ÅŸes Maria Vladimirovna Romanova da soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ailenin varisi olarak nitelendiriliyor.

Ä°spanya'da dÃ¼nyaya gelen George Romanov, hayatÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu Avrupa'da geÃ§irdi Ä°lk kez 1992 yÄ±lÄ±nda Rusya'ya gitti. Åžimdi ailesiyle birlikte Moskova'da yaÅŸÄ±yor.Â

Son yÄ±llarda anne ve baba olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸayan Ã§ift, 10 yÄ±l romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Bunun sonunda da evlendi.

NiÅŸanlarÄ± 2021'de duyuruldu, yÃ¼zÃ¼kler Moskova'da takÄ±ldÄ±. Sonra da St. Petersburg'daki St. Isaac Katedrali'nde hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi Ã§ift.Â

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KRALÄ°YET ARMALARI YENÄ°DEN CANLANDIÂ

Son Rus Ã§arÄ±nÄ±n soyundan geldiÄŸi iÃ§in de Grand DÃ¼k unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan George Romanov'un dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Rusya'da 104 yÄ±l sonra yapÄ±lan ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak tarihe geÃ§ti. TÃ¶rende Romanov ailesini simgeleyen armalara da yer aldÄ±.Â

Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliÄŸinin kuyruÄŸunda ise Romanov ailesinin altÄ±n rengi armasÄ± iÅŸlenmiÅŸti.

GelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri de Bettarini'nin tacÄ±ydÄ±. Damat Grand DÃ¼k George MikhailoviÃ§'in hizmet ettiÄŸi Saint Petersburg Deniz Kuvvetleri'ne bir saygÄ± niteliÄŸinde olan bu taÃ§ Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ± Chaumet'nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Yeri gelmiÅŸken Chaume'nin, Fransa Ä°mparatoru Napoleon ve eÅŸi Josephine'in resmi mÃ¼cevhercisi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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George ile Victoria'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 104 yÄ±l sonra Rusya'da yapÄ±lan ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak tarihe geÃ§ti.Â

HayatlarÄ± birÃ§ok araÅŸtÄ±rmaya, romana ve sinema filmine esin kaynaÄŸÄ± olan Romanov ailesinden de sÃ¶z edelim biraz...

Ã‡ar 2. Nikolai, kutsallÄ±ÄŸÄ± olduÄŸuna inanÄ±lan Rurik ailesinin yerini alan Romanovlar'Ä±n tahta oturan son temsilcisiydi.

26 MayÄ±s 1896'da taÃ§ giyen 2. Nikolai, aslÄ±nda o dÃ¶nemde birbirleriyle akrabalÄ±k baÄŸlarÄ± bulunan tÃ¼m Avrupa kraliyet ailesi Ã¼yeleri gibi Ä°ngiltere KraliÃ§esi Victoria'nÄ±n torunlarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

TAÃ‡ GÄ°YME TÃ–RENÄ° SIRASINDA BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Uzaktan kuzeni olan Ã‡ariÃ§e Alexadra Fyodorovna ile evlendi 2. Nikolai. Ã‡iftin Tatyana, Maria, Olga, Anastasia adÄ±nda dÃ¶rt kÄ±zÄ± ile Aleksey adÄ±nda bir oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi.

Kendi yerine geÃ§mesi planlanan oÄŸlu Aleksey, kÄ±sa hayatÄ± boyunca hep saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtu.

2. Nikolai, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 1896 yÄ±lÄ±nda tahta Ã§Ä±ktÄ±. Tarihte "KanlÄ± Nikolai" olarak da anÄ±lan son Ã§arÄ±n taÃ§ giyme tÃ¶reni de bir felakete sahne oldu.

14 MayÄ±s'ta Moskova yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen taÃ§ giyme tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda izleyicilerin bulunduÄŸu tribÃ¼nler Ã§Ã¶ktÃ¼ ve 1400 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

TAHTI KARDEÅžÄ°NE BIRAKTI AMA...

2. Nikolai, tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tarihten, BolÅŸevik Devrimi nedeniyle tahtÄ± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± 1917 yÄ±lÄ±na kadar toplumsal yaÅŸamdan ve Ã¼lke gerÃ§eklerinden uzak kaldÄ±.

OÄŸlunun hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle medet umduÄŸu Rasputin gibi mistiklerle sÄ±kÄ± fÄ±kÄ± olan karÄ±sÄ±nÄ±n da etkisiyle devlet yÃ¶netiminde hayati sayÄ±labilecek hatalar yaptÄ±.

DÄ±ÅŸ politika konusunda da baÅŸarÄ±lÄ± olamayan 2. Nikolai, sonunda 1917 yÄ±lÄ±nda Duma'nÄ±n da Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak tahtÄ± bÄ±raktÄ±.

2. Nikolai 15 Mart 1917'de kardeÅŸinin lehine tahttan feragat etti. Ama onun sandÄ±ÄŸÄ± gibi taht kardeÅŸi Mihail'e kalmadÄ±. Mihail, tacÄ± reddetti ve Romanov ailesinin saltanatÄ± sona erdi.

TÃœM AÄ°LESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE KURÅžUNA DÄ°ZÄ°LDÄ°, YILLAR SONRA AZÄ°Z Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

2. Nikolai, tahttan feragat etmesinin ardÄ±ndan BolÅŸevikler tarafÄ±ndan Ã¶nce St. Petersburg yakÄ±nlarÄ±ndaki Ã‡arskoe Selo'da sonra Tobolsk'ta son olarak da Yekaterinburg'da tutuldu.



Sonunda 16- 17 Temmuz gecesi eÅŸi, Ã§ocuklarÄ±, aile doktoru, uÅŸaklarÄ± ve aÅŸÃ§Ä±sÄ±yla birlikte kaldÄ±klarÄ± evin bodrum katÄ±nda kurÅŸuna dizildi.Â



Ã‡ar ve ailesinin cesetleri, terk edilmiÅŸ bir maden ocaÄŸÄ±nda yakÄ±ldÄ±, sonra da ormanlÄ±k araziye gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.



CansÄ±z bedenlerinden geriye kalanlar 1979 yÄ±lÄ±nda amatÃ¶r bir arkeolog tarafÄ±ndan bulundu. Ancak SSCB yÃ¶netimi bunu 10 yÄ±l gizli tuttu.



Daha sonra 17 Temmuz 1998'de dÃ¼zenlenen devlet tÃ¶reniyle Saint Petersburg'daki St. Peter ve Paul Kalesi'ne defnedildi.



2000 yÄ±lÄ±nda 2. Nikolai "aziz" ilan edildi. 2008 yÄ±lÄ±nda da haksÄ±z siyasi baskÄ±lar sonucunda idam edildiklerine karar verildi ve ailenin itibarÄ± iade edildi.Â

KIZI ANASTASIA'NIN ANILARI HALA CANLIÂ

2. Nikolai ve ailesinin trajik Ã¶ykÃ¼sÃ¼ birÃ§ok romana ve filme de konu oldu.



Ã–zellikle kÄ±zÄ± Anastasia'nÄ±n katliamdan kurtulduÄŸu fikrinden yola Ã§Ä±kan birÃ§ok kitap yazÄ±ldÄ± ve film Ã§ekildi. Hatat zaman zaman kendisinin Anastasia olduÄŸunu ileri sÃ¼renler oldu. Ancak bunlarÄ±n hiÃ§birinin gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

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