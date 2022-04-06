Goonew kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

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Gerçek adı Markelle Morrow olan 24 yaşındaki rap müzik sanatçısı Goonew, ABD'nin Maryland eyaletinde, 18 Mart 2022 tarihinde vurularak öldürüldü.

Goonew ölümünden günler sonra ilginç bir şekilde gündeme geldi. Düzenlenen etkinlikte rapçi Goonew, kıyafetleri giydirilerek sahnede sergilendi. Anma törenindeki görüntüler sosyal medyaya düştü.

Maryland'de vurularak öldürülen rapçinin katili polis tarafından bulunamadı. Polis, katil zanlısını tutuklamaya yol açacak bilgiler için 25 bin dolar ödül teklif ediyor.



Goonew'i kimin neden öldürdüğü ise hala bilinmiyor.