Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Goonew kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

#Goonew#Goonew Kimdir#Goonew Nasıl
Goonew kimdir, ne zaman, nasıl öldü

Rapçi Goonew, hayranları tarafından ilginç bir şekilde anıldı. Rapçinin cansız bedeni sahneye sabitlendi ve hayranları önünde dans edip şarkı söyleyerek Goonew'i andılar. Akılalmaz görüntüler sosyal medyada gündem olurken Goonew’in ölümüyle ilgili araştırmalar da başladı. Peki, Goonew kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

Haberin Devamı

Gerçek adı Markelle Morrow olan 24 yaşındaki rap müzik sanatçısı Goonew, ABD'nin Maryland eyaletinde, 18 Mart 2022 tarihinde vurularak öldürüldü.
Goonew ölümünden günler sonra ilginç bir şekilde gündeme geldi. Düzenlenen etkinlikte rapçi Goonew, kıyafetleri giydirilerek sahnede sergilendi. Anma törenindeki görüntüler sosyal medyaya düştü.

Maryland'de vurularak öldürülen rapçinin katili polis tarafından bulunamadı. Polis, katil zanlısını tutuklamaya yol açacak bilgiler için 25 bin dolar ödül teklif ediyor.

Goonew'i kimin neden öldürdüğü ise hala bilinmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Goonew#Goonew Kimdir#Goonew Nasıl

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça