Gönül Köşkü satılığa çıktı! İşte fiyatı...

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2015’te aramızdan ayrılan sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, söz ve müziği kendisine ait “Canım Seni Çekiyor” şarkısıyla müzik dünyasına ‘merhaba’ dedi.

Önceki gün Poll Production’da basın toplantısı düzenleyen Açar, Kayahan’ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç’teki 5 ayrı villadan oluşan ‘Gönül Köşkü’nü geçen ay 70 milyon TL’ye satılığa çıkardığını açıkladı.

Açar, villanın bir köşesinde babasının hatıralarını yaşatmak istediğini ifade etti: “Babam sağlığında da orayı satmak istiyordu. Çünkü işleri ve sağlık durumu nedeniyle çok fazla gidip kalamıyordu. 8 yıl oldu biz de artık iknayız ve ‘Satalım’ dedik. Onun da isteği buydu. Geçen ay satışa çıkıldı. Emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir yerinin anı olarak kalmasını istiyorum. Belki o bölüm müze olarak ziyarete açılabilir. Alacak kişiye de söylüyoruz.”

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İDDİAM TAMAMEN KENDİMLE

Beste Açar, “Canım Seni Çekiyor” şarkısını dinleyenlerden son derece olumlu geri dönüşler aldığını da belirtti:

“Herkes çok beğendi, çok sevdi. ‘Melodiler, sözler babanızı anımsatıyor’ yorumları aldım. Malum son zamanlarda çıkan şarkıların birçoğunun sözleri benim için bir anlam ifade etmiyor. Sadece dinlemiş olmak için dinliyoruz. Sözlerin daha duygulara ifade etmesini önemsiyorum.”

Asıl mesleğinin kişisel gelişim eğitmeni olduğunu ifade eden Beste Açar, “Ben konservatuvar mezunuyum. 12 yıldır ise kişisel gelişim eğitmenliği yapıyorum. Hep doğru insanlarla karşılaştım. Yapımcım Polat Yağcı çok değerli bir isim. Onun da desteği beni cesaretlendirdi. İyi ki de yapmışım bu şarkıyı, devamı gelecek. İddiam yok ama iddiam tamamen kendimle” diye konuştu.

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KLİPTE GİYİNEN TEK KADINIM

Beste Açar, küçük yaşlarda babasına vokalistlik yaptığını söyledi: “Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu. Ama sanki ben bu işi yaparsam kendim olmaktan vazgeçecekmişim gibi bir algım vardı. O hissi eğitimlerle düzelttim. Klibime de baktığınızda çok sade. Klipte de tek giyinen kadın olabilirim. Tabii ki sahne çok başka bir yer. Türkiye’de bunun biraz daha ucuzlatıldığını düşünüyorum. Geleneklerimiz var.”