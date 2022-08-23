Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Haberin Devamı

YENİ DİZİ YENİ AŞK

Aslı Turanlı, aradığı aşkı yeni dizisinin setinde buldu. Turanlı, “Senden Daha Güzel”deki rol arkadaşı Burak Çelik’le ilişki yaşamaya başladı. Sevgililer şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. (İsmail BAYRAK)

POŞETLER ZORLADI

Cem Uzan’ın eski eşi Alara Koçibey önceki gün sevgilisi Eren Morova ile alışveriş turunda görüntülendi.

Akmerkez’de mağazaları dolaşan çift, ağır görünen poşetlerini çıkışta bıraktıkları araca taşıdı. Görüntülenmekten rahatsız olan ikili hızlıca uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

12 YIL SONRA YÜZMEYE DÖNDÜ

Su Soley, geçmişte sayısız madalya kazandığı yüzme sporuna 12 yıl sonra yeniden döndü.

Haberin Devamı

Sakatlığı dolayısıyla ara vermek zorunda kaldığı monopalet yüzmeye tekrar başlayan Su Soley, şimdilerde haftanın 2 günü sabah saat 06.30’da yüzme antrenmanı yapıyor. Vamos Master yüzme takımına katılması için teklif aldığını açıklayan şarkıcı heyecanlı:

“Eski bir profesyonel yüzücü olarak tüm hücrelerimin yerine yerleştiğini hissettim. Eski yüzücü arkadaşlarımın yer aldığı takıma davet edildim. Açık deniz ve havuz master yarışlarında yüzeceğim. Aldığım tekliften hem onur duydum hem de çok heyecanlandım.”

ÇAPKINLIK TURU

Oyuncu Atilla Kılıç, önceki akşam Bebek’teki Lucca adlı mekanda iki güzelle birlikte eğlendi.

Haberin Devamı

Mekan çıkışı görüntülenen Kılıç ve kız arkadaşları flaşların patlamasıyla panik yaptı, hemen içeri geri girdi. (Sayit DURMAZ)

10. YIL GURURU

Nilgün Belgün önceki gün Etiler Akmerkez’deydi.

Fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden sanatçı, “Tek kişilik gösterimde 10’uncu senemi doldurdum. 10’uncu yıla özel sürprizlerim olacak. İlk kez bir kadın komedyen 10 senedir tek başına gösteri yapıyor. O nedenle gururlu ve mutluyum” dedi. Yeni projelerinden de bahseden Belgün, “Şafak Sezer’le beraber Kutsal Damacana filminin devamını çekiyoruz. Bolca çalışıyorum, daha ne olsun!” (Sayit DURMAZ)