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Gökhan Göz kimdir, mesleği ne?

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Gökhan Göz kimdir, mesleği ne

Bir dönem Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı çalkantılı ilişki ile konuşulan Gökhan Göz'ün, silah çektiği ihbarı üzerine evine gelen polislerle diyaloğu gündem oldu. Gökhan Göz hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Görüntüler ardından Gökhan Göz’ün hayatıyla ilgili bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Gökhan Göz’ kimdir?

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Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Gökhan Göz, eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile Haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.

Göz son olarak Berdan Mardini'nin 11 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündem olmuştu. Yelliler'in Mardini ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra ise birlikteliklerini ilan etmişlerdi.

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