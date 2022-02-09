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Gizem Güven-Caner Turp çifti boşanıyor

#Gizem Güven#Caner Turp#Sihirli Annem
Gizem Güven-Caner Turp çifti boşanıyor

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven, Eylül 2020’de evlendiği futbolcu Caner Turp ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

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Genç oyuncu Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile evlenmişti. Gizem Güven, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gizem Güven-Caner Turp çifti boşanıyor


SAYGIMIZ BAKİ
Güven, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Gizem Güven

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