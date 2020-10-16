Gizem Acar kimdir, kaç yaşında? Oktay Kaynarca’nın sevgilisi Gizem Acar hakkında bilgiler

Oktay Kaynarca’nın sevgilisi Gizem Acar ile ilgili bilgiler araştırılıyor. İlk kez ağustos ayında görüntülenen çift gündemde yer alıyor. 1995 doğumlu olan Gizem Acar, model ve oyuncu. İşte 25 yaşındaki Acar hakkında detaylar

GİZEM ACAR KİMDİR?

Model ve oyuncu olan Gizem Acar, 1995 doğumlu. Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde gören Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde yer aldı. Gizem Acar 25 yaşında. 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 125.000 TL’yi hedeflediğini, amacının tiyatro eğitimine yurtdışında devam etmek olduğunu söylemişti.