Ä°nsanÄ±n bu kadar Ã§ok parasÄ± olursa... ÃœnlÃ¼ model 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±na Ã§iftlik aldÄ±

Haberin DevamÄ±

Elbette her insanÄ±n Ã§ocuÄŸunu mutlu etme derecesini de sahip olduÄŸu maddi durumu belirler. Kimi bir oyuncak ile sevindirir Ã§ocuÄŸunu kimi birlikte sinemaya giderek. Ama tabii insan Ã¼nlÃ¼ olunca Ã¼stÃ¼ne bir de paraya para demiyorsa Ã§ocuÄŸu iÃ§in bazen alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k hediyeler de alabilir.

TÄ±pkÄ± bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸi Tom Brady'den herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtarak ama sessiz ve sakin bir ÅŸekilde boÅŸanan Gisele BÃ¼ndchen gibi. Ä°lk genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bu yana moda dÃ¼nyasÄ±nda sÃ¶z sabihi olan 43 yaÅŸÄ±ndaki Gisele Bundchen'in ÅŸu anda 400 milyon dolarlÄ±k bir serveti var. ÃœnlÃ¼ model, bu servetini de kendince akÄ±llÄ± yatÄ±rÄ±mlarla harcÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

400 milyon dolarlÄ±k bir serveti olan top model Gisele Bundchen, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n rahatÃ§a at binebilmesi iÃ§in 9.1 milyon dolara bir Ã§iftlik satÄ±n aldÄ±.Â

KasasÄ±nda bu kadar bÃ¼yÃ¼k parasÄ± olan Ã¼stelik bunun devamÄ± da gelen BÃ¼ndchen, son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Vivian'a aldÄ±ÄŸÄ± hediye ile konuÅŸuluyor.

Bu da boÅŸuna deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Gisele'in, Tom Brady ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± o hediye Ã¶yle ufak tefek bir ÅŸey deÄŸil. Kocaman bir Ã§iftlik!

Evet yanlÄ±ÅŸ okumadÄ±nÄ±z... Gisele BÃ¼ndchen, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Vivian'a iÃ§inde gÃ¶steriÅŸli bir evi ve tabii ki geniÅŸ bir arazisi olan bir Ã§iftlik alÄ±p hediye etti.

Bunu yapmaktaki en Ã¶nemli amacÄ± da kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri at binmeye meraklÄ± olan Vivian'Ä±n sevdiÄŸi sporla meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta rahatÃ§a ilgilenebileceÄŸi bir alan yaratmak.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z sÄ±k sÄ±k bazen annesiyle bazen de babasÄ± Tom Brady ile binicilik kulÃ¼plerinde at binerken objektiflere takÄ±lÄ±yor. Ama artÄ±k annesinin hediye ettiÄŸi Ã§iftliÄŸinde kimse kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeden rahatÃ§a sevdiÄŸi sporla ilgilenebilecek.

GÃ¼zel modele kendisi de binicilikle ilgileniyor. AslÄ±nda formunu borÃ§lu olduÄŸu aktivitelerden biri de bu. KÄ±zÄ±yla birlikte vakit geÃ§irebilmek iÃ§in de en iyi yol Ã¶zel bir Ã§iftin satÄ±n almaktÄ± Bundchen'e gÃ¶re.Â

Haberin DevamÄ±

Gisele Bundchen, kÄ±zÄ±na bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir Ã§iftlik hediye etmesinin nedenini "Bu birlikte yapabileceÄŸimiz eÄŸlenceli bir ÅŸey. Ben de bu ÅŸekilde onun sevdiÄŸi ÅŸeyi yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirim diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" sÃ¶zleriyle ifade etti.

Bu arada Bundchen'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Vivian'Ä±n zaten bir atÄ± var. Ãœstelik kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z ikinci bir atÄ± olmasÄ±ndan mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ± da annesine sÃ¶yledi.

ÃœnlÃ¼ modelin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Ã§iftlik iÅŸlerinde ve ikinci atÄ±n bakÄ±mÄ±nda kendisinin de yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na sÃ¶z verdi. Top model kÄ±zÄ±nÄ±n atÄ±yla birlikte daha yÃ¼kseklere zÄ±plamak amacÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Gisele Bundchen'in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftlik, mÃ¼lkÃ¼ satan emlak ÅŸirketinin yetkilisine gÃ¶re sadece insanlar iÃ§in deÄŸil aynÄ± zamanda hayvanlar iÃ§in de bir cennet. EÄŸer istenirse burada atlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra tavuklar ve diÄŸer Ã§iftlik hayvanlarÄ±nÄ± yetiÅŸtirmek de mÃ¼mkÃ¼n.

Haberin DevamÄ±

Gisele'in kÄ±zÄ±na hediye olarak aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftlik 5 bin 200 metrekarelik bir yaÅŸam alanÄ± sunuyor. Dokuz tane yatak odasÄ± da cabasÄ±. AyrÄ±ca atlarÄ±n barÄ±nmasÄ± iÃ§in bakÄ±mlÄ± bir ahÄ±rÄ± da var.

Ã‡iftliÄŸi satan emlak ÅŸirketinin yetkililerine gÃ¶re burasÄ± sadece insanlar iÃ§in deÄŸil aynÄ± zamanda hayvanlar iÃ§in de bir cennet.

Bundchen Ã§iftliÄŸi 9.1 milyon dolara satÄ±n aldÄ±. Binicilik iÃ§in Ã¶zel alanÄ± olan Ã§iftlik GÃ¼ney Florida'da bulunuyor. At binme pistinin yanÄ± sÄ±ra futbol sahasÄ± ve bir de yÃ¼zme havuzu Ã§iftliÄŸin sakinlerine sunduÄŸu olanaklar arasÄ±nda.

Haberin DevamÄ±

BÄ°TEN EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° HAKKINDA KONUÅžTU

Gisele Bundchen, 2009'da evlenip geÃ§en yÄ±l biten evliliÄŸiyle de gÃ¼ndemde uzun sÃ¼redir. ÃœnlÃ¼ model, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Tom Brady hakkÄ±nda da ilk kez konuÅŸtu.

GeÃ§en hafta People dergisine bir rÃ¶portaj veren BÃ¼ndchen, bu boÅŸanmayÄ± daha yeni yeni sindirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. ÃœnlÃ¼ model "ArtÄ±k iyileÅŸme sÃ¼recindeyim" dedi.

Gisele BÃ¼ndchen rÃ¶portajda boÅŸanma sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± da anlattÄ±. Bir yandan Brady ile boÅŸanÄ±rken diÄŸer yandan da ebeveyninin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgilenmek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu yÃ¼zden de ardÄ± ardÄ±na yaÅŸanan bu geliÅŸmelerin hem kendisi hem de ebeveyni ve ailesinin geri kalan Ã¼yeleri iÃ§in zorlu olduÄŸunu saklamadÄ±. Top model "O sÄ±rada yapÄ±lacak tek ÅŸey elimizden gelenin en iyisi iÃ§in Ã§abalamaktÄ±" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

DOÄžADA ÅžÄ°FA BULDU

Bundchen, hem boÅŸanma hem de saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuk ebeveynlerin yarattÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± egzersiz yaparak atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu arada aÃ§Ä±k havada daha fazla vakit geÃ§irdiÄŸini saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â

Bundchen sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu sÃ¼reÃ§te kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan da kurtuldu. Zor dÃ¶neminde bu tÃ¼r yanlÄ±ÅŸ adÄ±mlardan destek almaya Ã§abalasaydÄ± iÅŸlerin daha da zorlaÅŸacaÄŸÄ±ndan sÃ¶z etti.

Bundchen'in boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Tom Brady'den 10 yaÅŸÄ±ndaki Vivian'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 13 yaÅŸÄ±nda Benjamin adÄ±nda bir oÄŸlu da bulunuyor. Bu arada eski eÅŸi Brady'nin hamileyken terk ettiÄŸ isevgilisi Bridget Moynahan'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu 16 yaÅŸÄ±ndaki Jack da top model iÃ§in "bonus Ã§ocuk."

Â

Top model, kendisi de at binmeye meraklÄ±. Zaman zaman atÄ±yla birlikte Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan da paylaÅŸÄ±yor.Â

Â

Â