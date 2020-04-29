Gigi Hadid hamile mi? Gigi Hadid’in sevgilisi Zayn Malik kimdir?

Bir dönem ilişkilerini noktalayan ve sonrasında yeniden barışan Gigi Hadid- Zayn Malik çiftinden bebek haberi geldi. İddialara göre Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Bella Hadid tam 20 haftalık hamile.

Gigi Hadid’in sevgilisi Zayn Malik kimdir?

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. Zain Javadd Malik veya bilinen adıyla Zayn Malik, 12 Ocak 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Zayn Malik'in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik'tir. Malik'in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford'un East Bowling tarafında büyüdü. İlk okulda Lower Fields'a ve lisede Tong High School'a gitti. Zayn küçüklüğünü "Küçükken başa çıkılması zor biriydim. Biraz hiperaktiftim ki annem bile beni çocuk arabasında gezdirirdi." diye anlatıyor. Annesi de Zayn'i "Zayn bilgisayar başında şarkılara saatlerce eşlik ederdi." diye anlatıyor.

One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. İlk solo şarkısı Pillowtalk'ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştı. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü 'Mind Of Mine'ı yayınlamıştı. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştu.