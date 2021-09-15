'Gidip evinizde öpüşün': Brooklyn Beckham ile nişanlısı Nicola Anne Peltz'in videosu hayranlarını ikiye böldü

ÖZEL GECEDE ÇEKİLEN VİDEO

Beckham çiftinin en büyük çocuğu olan 22 yaşındaki Brooklyn Beckham önceki akşam, nişanlısı ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz ile birlikte MET Gala gecesine katıldı. Gala gecesinde basının en çok ilgisini çeken konuklar arasında yer alan Brooklyn Beckham ile 26 yaşındaki nişanlısı Peltz, gecenin sonunda çekilen bir videoyu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.



YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME DİKKAT ÇEKTİ

Peltz'in kendi hesabında "Güzel bir gece" mesajıyla yer verdiği videoyu Beckham da kendi hesabından paylaştı. Videoda Peltz, nişanlısının yüzünü elleri arasına alıp dudaklarına bir öpücük konduruyor. Sonra da kameraya dönerek paylaşım için seçtiği şarkıya gülerek eşlik ediyor. Bu arada Beckham da hafif bir gülümsemeyle nişanlısını izliyor. İşte bu paylaşım genç çiftin sosyal medyadaki takipçilerini ikiye böldü.





'BABASI GÖRSE NE DÜŞÜNÜRDÜ?'

Çiftin bir takipçisi, genç çiftin bu öpücüğü kapalı kapılar ardından tutmasını önenirken bir diğeri de "Bu görüntü rahatsız edici" diye yazdı. Bir başka kullanıcı da "David Beckham'ın bu görüntüleri izlerse ne düşüneceğini merak ettiğini" belirtti. Bu arada videoyu komik bulan takipçileri de oldu çiftin.





AŞK DOLU BAKIŞLAR

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in bazı takipçileri de videoyu çok beğendiklerini ifade etti. Bunlardan biri özellikle Beckham'ın, sevgilisinin yüzüne yönelttiği bakışların güzel olduğunun altını çizdi. Özellikle de Brooklyn'in o bakışlarının aşk dolu olduğunu vurgulayanlar çoktu.





ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

Beckham ile Peltz, sık sık sosyal medyada bu tür aşk dolu paylaşımlar yapıyor. Bunların bazıları tıpkı bu videoda olduğu gibi takipçileri tarafından beğenilirken bazıları da bazı takipçileri tarafından özel hayatlarını çok göz önünde tuttukları gerekçesiyle eleştiriliyor.





GELECEK YIL İÇİN DÜĞÜN PLANI YAPIYORLAR

Beckham ve Peltz eger pandemi etkisi olmasaydı geçen yıl evleneceklerdi. Fakat pandemi planlarını alt üst etti. Genç çiftin 2022 yılı için düğün hazırlığı yaptığı ileri sürülüyor.





'DALDAN DALA ' BROOKLYN

Brooklyn Beckham'ın özel hayatı Nicola Anne Peltz ile tanışıncaya kadar ailesi için, özellikle de anne ve babası için bir endişe kaynağıydı. Fakat o, ailesi de dahil uzun süre bu şekilde "daldan dala" yaşayacağını sanan herkesi şaşırttı. Aradığını buldu, hatta genç yaşında evlilik kararı bile aldı. David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu olan 21 yaşındaki Brooklyn Beckham, sadece iki yıl önce birbiri ardına değiştirdiği sevgilileriyle gündeme geliyordu. Anne ve babasının da bu durumdan endişe ettiği basına da yansımıştı.





NİŞAN POZU

Fakat görünen o ki Brooklyn Beckham, geçen yılın sonlarında romantik bir ilişkiye başladığı Amerikalı oyuncu Nicola Peltz de buldu. Geçen temmuz ayında da çift nişanlarını ilan etti. Hatta gelecek yıl evlenme kararı alan çiftin, pandemi nedeniyle düğünü 2022'ye ertelediği de açıklandı.





ÇOK SAYIDA ÜNLÜYLE ADI ANILDI

Fotoğrafçı olarak kariyer yapmaya başlayan Beckham, model Hana Cross ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra yollarını ayırdı. Daha sonra da adı başka genç model ve oyuncularla anıldı. Bunlardan biri Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'tu. Fakat çapkınlıkta sınır tanımayan Brooklyn, 25 yaşındaki Peltz ile tanıştıktan sonra bir yuva kurmaya karar verdi. Çiftin nişanı da bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. en iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı.





BECKHAM ÇİFTİ DE ONU BENİMSEDİ

Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı. Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.



GENÇ KUŞAK OYUNCU

Brooklyn Beckham'ın nişanlandığı iddia edilen Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu. Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.



İKİSİNİN AİLE SERVETİ DE ÇOK BÜYÜK

Brooklyn Beckham'ın babası David ile annesi Victoria, dünyanın en zengin çiftlerinden biri. Yeşil sahalarından gelen babası ile müzik dünyasında adını duyurup sonra da moda dünyasına adım atan annesinin şöhreti Brooklyn'in de daha çocukluk yıllarında tanınmasını sagladı. 2019 yılı itibariyle ünlü çiftin serveti 700 milyon sterlin civarında.





PELTZ'İN BABASI ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in ABD'li ailesi de ülkesinin sayılı zenginleri arasında. Hatta Beckham ailesinden daha varlıklı. Genç kadının babası, iş adamı Nelson Peltz'in 1. 7 milyar dolar serveti bulunuyor. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in ise bu aile servetlerini korumak adına bir evlilik sözleşmesi yapacağı da ileri sürülüyor.

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