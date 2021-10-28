Geriş’e Ferhan Şensoy’un büstü dikildi

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Geçen ağustosta hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un büstü Bodrum’daki Geriş Köyü’ne dikildi.

Sanatçının kızı Derya Şensoy, o anlardan fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Geriş’liydi babamın bir yarısı hep. Biz de burada büyüdük. Törendeki konuşmama ‘hoş geldiniz’ diyerek başladım. Çünkü biz bebektik Geriş’e 1990 yılında geldiğimizde. Sezon kapanmış, turneler bitmişti. Tatil başladı demekti Geriş! Yüzmeyi, bisiklete binmeyi burada öğrendik. Canım babam son yıllarını hep burada geçirdi. Bugün çok sevdiği Geriş’e Esra Sağlık’ın ellerinden çıkan büstü getirildi. Herkese teşekkürler.”