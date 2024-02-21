Ünlü yıldızın muhteşem hayatı kabusa döndü... Zengin kocasına taciz suçlaması... 'Para bile teklif etti'

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İşte gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birini yaşadığı düşünülen ünlü yıldız birkaç gündür tam da böyle bir kabusun içinde yaşıyor.

Büyük bir aşkla sevdiği, biricik oğlunun babası, ünlü yıldızın aklına bile getirmek istemediği bir suçla itham ediliyor. Özetlemek gerekirse varlıklı ve ayrıcalıklı yaşamlarının üzerinde kara bulutlar dolanıyor ünlü çiftin.

KOCASI, KADIN ÇALIŞANA MÜSTEHCEN MESAJ GÖNDERMEKLE SUÇLANIYOR

Hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan bu ünlü yıldız, bir zamanlar Spice Girls (Baharat Kızlar) grubuyla şöhreti bulan sonra da zengin bir iş insanı olan Christian Horner ile özel hayatında da aradığı mutluluğu bulan Geri Horner ya da eski soyadıyla Geri Halliwel...

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Müzikten uzaklaştıktan sonra kendine farklı bir kariyer alanı yaratan Geri Horner'ın 2015 yılında evlendiği Christian Horner, birlikte çalıştığı kadın iş arkadaşlarından birini taciz etmekle suçlanıyor.



İleri sürülenlere göre Christian Horner, kadın çalışanına müstehcen mesajlar göndermekle kalmadı aynı zamanda ona para da teklif etti.



Üstelik bu durum sadece bu kadarla kalmadı, 50 yaşındaki Horner bu nedenle soruşturma altında. Önümüzdeki cuma günü de sorgulanacak.

PARA DA TEKLİF ETTİĞİ SÖYLENİYOR

2005 yılından bu yana Red Bull Formula 1 takımının patronu olan Geri Horner, iddialara göre bir kadın çalışanına cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

İddiayı ortaya atan ise Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesi. Yine aynı gazetenin iddiasına göre Horner'ın kadın çalışana Whatsapp üzerinden gönderdiği mesajlar da kanıt olarak gösterildi.

İşin daha da ilginç yanı Christian Horner'ı kendisine cinsel içerikli mesajlar göndermekle suçlayan kadın "Bana para da teklif edildi" iddiasında bulundu.

Christian Horner ise bütün bu iddialara yalanladı. Ama yine de geçen hafta toplam dokuz saatten fazla avukatlarıyla görüştü. 50 yaşındaki Horner, önümüzdeki cuma günü sorgulanacak.

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HAYATLARI KABUSA DÖNDÜ

Bütün bu olup bitenler Christian Horner'ın 2015 yılında evlendiği Geri Horner'ı ise kelimenin tam anlamıyla yıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Geri Horner, bu iddiaları duyunca gözyaşları sel oldu.

Yine de zor günle geçiren kocasına desteğini hiç esirgemiyor. Ama öte yandan Spice Girls ile şöhret olana kadar bir ara İstanbul'da bile çalışan Horner, sahip olduğu aşkı da lüks imkanlarla dolu hayatı da kaybetmek istemiyor.

Bu arada yeri gelmişken bir kadın çalışana müstehcen mesajla göndermekle suçlanan Christian Horner'ın yılda 8 milyon sterlin kazandığı belirtiliyor.

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NE YEMEK YİYOR NE UYUYOR

Closer dergisine konuşan bir kaynak Geri Horner'ın, kocası hakkında ortaya atılan bütün bu iddialardan sonra Geri Horner'ın hayatının cehenneme döndüğünü ileri sürdü.

Christian ile evliliğinden 6 yaşında Monty adında bir oğlu olan Geri Horner'ın eski ilişkisinden de 17 yaşında Bluebell adında bir kızı bulunuyor. Christian Horner'ın da Geri ile evlenmek uğruna boşandığı eski eşinden 10 yaşında Olivia adında bir oğlu var.

Closer'a konuşan bu kaynak, Geri Horner'ın özellikle çocuklarının normal hayatlarını yaşaması için elinden geleni yapıyor. Ama yine de içi içini yiyor.

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Kaynağa göre bütün bu olanlar Geri Horner'ın peri masalı gibi hayatını yerle bir etti. Yemek yemekte de uyumakta da zorlanıyor. Olayların daha da büyümesinden ve sahip olduklarını kaybetmekten korkuyor.

HORNER ÇİFTİNİN LÜKS BİR HAYATI VAR

Bu arada Geri ve Christian Horner'ın toplam servetinin 70 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Çiftin Oxfordshire ve Hampshire'da iki tane lüks kır evi bulunuyor.



Çift son derece de lüks bir hayat sürüyor. Geri Horner nice zorluklar yaşadıktan sonra sahip olduğu hayatından kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kaynaklara göre Geri Horner evliliğinin geleceğinden de endişeli. Gelecek yıl Christian Horner ile evliliğinin 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Geri bu mutlu ilişkisinin de spekülasyonlar nedeniyle yıkılmasından korkuyor.



Geri Horner, İngiltere'de kırsal bölgede yer alan iki malikanenin hanımı uzun süredir. Kendilerine ait çiftlikleri olan Horner çifti orada atlar, maymunlar ve çeşit çeşit hayvanlarla birlikte yaşıyorlar.

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Horner çifti ilk olarak 2009'da Monako Grand Prix'inde tanıştı. Fakat aralarındaki ilişki 2014 yılında başladı. Bir yıl sonra da evlendiler.