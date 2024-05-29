Size bu kadar ayrıcalık yeter... George, Charlotte ve Louis... Haydi çocuklar askere!

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Prenses'in askerlik hizmeti sonra deniz ve hava kuvvetlerinde devam edecek. Özetle iki yıl boyunca Prenses Leonor, sık sık askeri üniforması içinde görünecek.

Ondan önce Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabet orduda zorunlu hizmetini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde de Norveç Veliaht Prensesi Ingrid Alexandra, orduda hizmete başladı. Bütün bunlar zaten dünyanın bildiği gerçekler...

Ama şimdi sırada başka bir gelişme var. Yakın bir gelecekte İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşakları da zamanı geldiğinde tıpkı onlar gibi zorunlu askerlik hizmetine alınacak.

Eğer bunu yapmazlarsa da gönüllü olarak toplum yararına çalışmak zorunda kalacaklar.

Gelin bir bakalım bunun neden ve nasıl olacağına...

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KRALİYET AİLESİNİN ÇOCUKLARI DA DAHİL

Bilindigi gibi İngiltere, önümüzdeki 4 Temmuz'da genel seçimlere gidiyor. Şu andaki başbakan Rishi Sunak da adaylar arasında.

Sunak, geçtiğimiz hafta sonu seçim kampanyasına dair ilk açıklamasını yaptı. Söyledikleri arasında ilginç bir ayrıntı da vardı.

Rishi Sunak, 18 yaşına gelen gençlerin zorunlu askerlik hizmetini geri getireceklerini belirtti. Üstelik bu konuda çok nadir ayrımcılık gözeteceklerini de sözlerine ekledi.

Muhafazakar Parti yetkilileri The Telegraph Gazetesi'ne yaptıkları açıklamada bu zorunlu hizmetin 18 yaşına gelen kraliyet ailesi çocuklarını kapsayacağını da belirtti.

Bu uygulamaya göre 18 yaşına gelen her gerç orduda bir yıl hizmette bulunacak. Eğer bunu yapmak istemiyorsa da aynı süre boyunca hafta sonları gönüllü hizmette bulunması gerekecek.

ONLARIN DA HERKES GİBİ İKİ SEÇENEĞİ OLACAK

Bu tasarı hayata geçerse Prens William ve Kate Middleton'ın çocukları,. 10 yaşındaki George, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Louis de 18 yaşına geldiklerinde ya orduda görev yapacaklar ya da gönüllü hizmette bulunacaklar.

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Üstelik bu konuda ayrıcalık göremeyecek olanlar sadece onlar değil... Prenses Eugenie'nin iki çocuğu, ablası Prenses Beatrice'in kızı da zamanı geldiğinde askeri eğitim alacak.

Kral Charles'ın en küçük kardeşi Prens Edward'ın iki çocuğu James ile Louise de yaşları gereği askerlik yapmak ya da gönüllü hizmette çalışmak zorunda kalacaklar.

ÜÇ KARDEŞİN BABASI DA ASKERLİK HİZMETİ YAPTI

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesi ordu hizmetine hiç yabancı değil. Prens William, Sandhurst Akademisi'nde yedi buçuk yıl geçirdi. O süre içinde de kraliyet ordusuna hizmet etti.

Öte yandan Muhafazakar Parti'nin gençleri askerliğe özendirmek için başka planları da bulunuyor. Buna göre bu hizmeti tamamlamış olmak işe alım sırasında artı bir puan olarak gençlerin hanesine yazılacak.

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Şu anda dünyanın en göz önünde kraliyet ailesi üyesi İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor. Genç kız, iki yıl daha askeri eğitim görüp orduya hizmet edecek.

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de 18 yaşına geldiğinde askerlik görevini yerine getirdi.

Norveç'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra, bir yıl boyunca askeri eğitim görecek. Genç kızın eğitimi bu yılın ocak ayında başladı.