Milyonlar onun sağlığını merak ediyor... Yürekleri ağıza getiren sözler: 'En kötüsü daha gelmedi'

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Herkesin tahmin ettiği gibi bu kişi İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton. Geleceğin kralı Prens William'ın uzatmalı aşkı, 13 yıllık karısı ve üç çocuğunun annesi Kate, 2023 yılının son haftasından bu yana kelimenin tam anlamıyla sırra kadem bastı.

Bir ameliyat geçirdiği açıklandı, ardından iki aylık suskunluğu ve bitmez iddiaları kendisinin yer aldığı bir videoyla sonlandırmaya çalıştı: Kanser tedavisi görecekti.

Ama bütün bunlar ortalığı sakinleştirmek yerine daha da hareketlendirdi. Öncelikle Galler Prensesi Kate'in kanser tedavisi göreceğini açıkladığı videonun yapay zeka ürünü olduğu ileri sürüldü.

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İNGİLİZ BASININDA 'KATE'İN BOŞLUĞUNU DOLDURMA' HABERLERİ

Middleton'ın o videonun yayınlanmasının ardından yine sessizliğe bürünmesi hakkındaki iddiaları daha da alevlendirdi.

Aslında bir yandan kanser tedavisinin yan etkilerini bilenler Kate'in halkın karşısına çıkmamasını normal karşılarken bir grup da onu her ne şekilde olursa olsun en azından bir kez görmek istediğini haykırıp duruyor kelimenin tam anlamıyla.

İngiliz basını genel olarak bu konuda daha hassas ve sakin davranmayı seçiyor. Galler Prensesi ile ilgili haber eksikliğini Kate'in eski görüntüleri, moda anlayışı, güzellik sırları gibi konularla dolduruyor.

Hatta bugün bazı gazetelerin manşetlerinde Kate'in artık ailesiyle birlikte gezintilere çıktığı haberleri yer aldı. Bunun da iyiye işaret olduğu vurgulandı. Ama bu konuda hiçbir görüntü olmaması yine kafaları karıştırdı.

'EN KÖTÜSÜ DAHA GELMEDİ'

İşte bütün bunlar olup biterken Buckingham Sarayı'nda sağlam kaynakları olduğunu ileri süren bir İspanyol gazeteci Concha Calleja yine ortaya çıktı. Daha önce de Kate'in ameliyat sonrası komaya girdiğini ileri süren Calleja, onun nasıl olduğunu merak eden milyonlarca kişinin yüreklerini ağıza getiren bir iddia ileri sürdü. "Kate için en kötüsü daha gerçekleşmedi."

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Önceki gün Telecino kanalında yayınlanan Fiesta adlı programa katılan Calleja, Kate'in durumunun sanıldığından daha kötü olduğunu ileri sürdü.

İspanyol gazeteci, İngiliz kraliyet ailesi için çalışan kaynaklarından aldığı 'içeriden bilgileri' paylaştığını ileri sürdü.

Calleja'nın iddiasına göre Kate Middleton ve yakınları için en kötüsü daha gelmedi. Gazeteci, Kate Middleton'ın kocası Prens William'ın gittiği her yerde Prenses'in iyi olduğu söylediğini hatırlatıp 'Bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını' ileri sürdü.

'BİR KEZ DAHA BIÇAK ALTINA YATACAK' İDDİASI

İspanyol gazeteci Calleja'nın Kate'in hayranlarını telaşa düşüren başka bir iddiası daha var. Buna göre Prenses'in tedavisi ağustos ayının sonlarına kadar sürecek. Ama bu kadarla da bitmeyecek.

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2024 yılının sonlarına doğru bir kez daha bıçak altına yatacak Kate. Eğer tüm bu üzücü iddialar gerçekse Kate'i bir ameliyat daha bekliyor.

İspanyol gazeteci Concha Calleja, Kate Middleton'ın bütün bu süreç boyunca halkın karşısına çıkmayacağını ve zaten görev ajandasının tamamen boşaltıldığını ileri sürdü.

İNGİLİZ BASINI SUYA SABUNA DOKUNMUYOR

Bu arada son bir haftadır ortada dolaşan başka şaşırtıcı söylentiler de var. Bunlara göre Kate Middleton, aslında İngiltere'de bile değil.

Tedavisi için deniz aşırı başka bir ülkeye götürüldü. Ama bu iddia öye çok öne çıkan ve yüksek sesle dile getirilen bir iddia değil.

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İngiliz basını ise bugün Kate Middleton'ın bir yandan tedavisi sürerken diğer yandan da ailesiyle birlikte gezintilere çıktığını manşete taşıdı. Bunun da onun iyileşmesi açısından olumlu bir gelişme olduğunu ileri sürdü.

Bu arada sosyal medyada da Kate Middleton aylardır en çok konuşulan kişiler arasında. Kendileri ya da yakınları kanser tedavisi gören birçok kişi kemoterapi gören kişilerin bağışıklığının düşeceğini, dinlenmeye ihtiyaç duyacağını belirtip "Kate'in bu süreçte ortada görünmemesi, bunu istememesi kadar doğal bir şey olamaz" diyerek daha akla yakın ve komplo teorilerinden uzak yorumlarda bulunuyor.