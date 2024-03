Meslektaşlarının en zor haberi oldu.... Genç sunucunun beklenmedik ölümünü yıllarca birlikte çalıştığı müdürü duyurdu

Haberin Devamı

Televizyon dünyasından gelen böyle bir haber sadece trajik olayın kurbanının ailesini ve yakınlarını değil onu ekrandan tanıyan milyonlarca kişiyi de yasa boğdu.

BBC İskoçya televizyonunda sunucu olarak görev yapan aynı zamanda çocuk kitapları yazarı olarak da tanınan Nick Sheridan hayata veda etti. Henüz 32 yaşında olan Sheridan'ın acı haberini de yıllarca birlikte çalıştığı arkadaşları duyurdu.

2018 yılından bu yana BBC İskoçya'da çalışan Nick Sheridan, sunuculuğunu üstlendiği Reporting Scotland, Drivetime, the Nine and Seven Days adlı programlarla tanınıyordu.

MÜDÜRÜ, EN ACI HABERİ VERDİ

Kaleme aldığı çocuk kitapları da bulunan Nick Sheridan'ın ölüm haberini, çalıştığı BBC İskoçya'nın haber müdürü Gary Smith duyurdu. Açıklamasında 'Nick, onunla birlikte çalışan bizler için harika bir iş arkadaşıydı" dedi.

Erken kaybettiği meslektaşını "Komik, akıllı, kibar, sevgi dolu bir adamdı" diye tanımlayan Smith, genç meslektaşının, yetenekli bir gazeteci, sunucu ve yazar olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Nick Sheridan'ın, etrafındakilerin hayatını aydınlatan ender insanlardan biri olduğunu da ekledi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf da Sheridan'ı fazlasıyla yetenekli bir gazeteci olarak tanımladı. Yusuf, genç sunucunun çok özleneceğini ifade etti.

AÇIK HAVADA KOŞU YAPARKEN DÜŞMÜŞ

Genç sunucu Nick Sheridan'ın ölümünden kısa süre önce açık havada koşu yaparken düştüğü belirtildi. Bu olay son haftalarda iki kez başına geldi. İlkinde herhangi bir sorun yaşamadı.

Fakat ikinci kez yine koşu yaparken düştü ve bu kez hastaneye kaldırıldı. Genç sunucunun beyin anevrizması geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Sheridan, yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Genç sunucunun tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayata veda ettiği belirtildi.

HAZİRAN AYINDA YENİ KİTABI YAYINLANACAKTI

Nick Sheridan aynı zamanda bir çocuk kitapları serisinin yazarı olarak da tanınıyordu. The Case of the Runaway Brain ve The Case of the Phantom Treasure adlı kitapları yayınlanmıştı.

Sheridan'ın yazdığı serinin üçüncü kitabının da önümüzdeki haziran ayında piyasaya çıkması bekleniyordu. Fakat ölümüyle herkesi yasa boğan Sheridan bu mutluluğu yaşayamayacak.