Genç şarkıcının ölümü dünyayı yasa boğmuştu... Eski aşkından yürek burkan sözler: En zoru küçücük oğluma babasını artık göremeyeceğini söylemek oldu

Özellikle de Payne'in hayatında çok önemli yer tutan insanlar için geçerli bu durum. Genç şarkıcının annesinin ve babasının büyük acısı bir yana bu gencecik ölümün ardından yüreği yanan biri daha var: Liam Payne'in tek çocuğunun, 7 yaşındaki oğlu Bear'ın annesi, ünlü şarkıcının eski sevgilisi Cheryl….

Tanışıklıkları Payne'in henüz 14 yaşındayken katıldığı X Factor yarışmasında başlayan, yıllar sonra aşk yaşayan ikili yollarını çoktan ayırmış olsa da onları birbirlerine kenetleyen bir erkek evlatları var.

ACISININ TARİFİ YOK

Payne'in zamansız ölümünün ardından eski sevgilisi Cheryl ise büyük bir acıya boğuldu.

41 yaşındaki şarkıcı ayakta bile güçlükle duruyor ve hem annesi hem de bir zamanlar birlikte üne kavuştuğu Girls Aloud müzik grubundan arkadaşları genç kadına destek veriyor.

Cheryl bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı Payne'in ardından yaptığı en zor şeyin 7 yaşındaki oğullarına babasını bir daha göremeyeceğini söylemek olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Cheryl 'Bütün dünyayı sarsan bu acı kayıp karşısında tarifi mümkün olmayan bir acı hissettiğini' belirtti.

EN ZORU DA KÜÇÜK OĞLUNA ACI GERÇEĞİ SÖYLEMEK OLDU

Bir yandan bu acıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da hayata veda eden kişinin de bir insan olduğunu hatırlatmaya çalıştı acılı eski sevgili.

Liam Payne'in yalnız bir pop yıldızı değil aynı zamanda bir evlat. bir erkek kardeş, bir amca, bir arkadaş ve yedi yaşında bir çocuğun babası olduğunu da satırlarına ekledi.

Cheryl, bu acı olayın ardından kendisini en çok zorlayanın da henüz 7 yaşında olan oğulları Bear'a bir daha babasını asla göremeyeceğin söylemek olduğunu belirtti. BU acı gerçekle yüzleşmenin küçük çocuk için sarsıcı olduğunu da ifade etti.

Cheryl, eski sevgilisi Liam Payne'in ilişkilerinden dünyaya gelen oğulları Bear ile birlikte çekilen pozunu kırık bir kalp emojisi eşliğinde paylaştı.

ÖNCE PLATONİK SONRA GERÇEK AŞK

Bugün büyük bir acıyla içi yanan Cheryl ile Liam Payne'in tanışıklığı, talihsiz şarkıcının yeni yetmelik dönemlerine dayanıyor.

Henüz 14 yaşındayken katıldığı X Factor elemelerinin seçici kurulunda o dönem Girls Aloud adlı müzik grubuyla tanınan Cheryl da vardı. Hatta onun gözlerinin içine bakarak Frank Sinatra'nın Fly Me To The Moon adlı şarkısını

seslendirdiği anlar hayranlarının hafızasından hala silinmiş değil.

Katıldığı yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Cheryl Cole ise daha o sıralarda onun platonik aşkıydı.... Aralarında dokuz yaş fark olan Cheryl Çole ile Liam Payne yıllar sonra sevgili oldular hatta şimdi ortak bir çocukları bile var.

Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu.

Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.

İLK KEZ YARIŞMADA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 14 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi.

Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok ciddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.

BEBEKLERİ BİLE OLDU AMA AŞK İKİ YILDA BİTTİ

2016 yılında Cheryl, ikinci eşinden de boşanınca Liam Payne bir kez daha şansını denedi ve bu kez genç kadının kalbini kazanmayı başardı. Payne, yıllarca beklediği Cheryl'i öylesine seviyordu ki ondan 9 yaş genç olmasına rağmen aşık olduğu kadını mutlu etmek için elinden geleni yaptı.

Her ne kadar Cheryl'in annesi, iki evliliğinde de başarısız olan kızının bu ilişkisini onaylamasa da çift, Bear Grey adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu. Mutlu giden ilişkileri bebeğin doğumundan sonra değişti. Sonunda da çift yol ayrımına geldi ve birbirlerinin hayatından çıktı.

Liam Payne ile yıllarca uzaktan sevdiği, sonunda da gerçekten aşk yaşadığı Cheryl'in ilişkisi 2018 yılında bitti. Aşkları çok konuşulan çift durumu ortak bir açıklama ile duyurdu. Aile olarak birbirlerini sevdiklerini belirten Payne ile Cheryl, oğullarının geleceği için aralarındaki dostluğu sağlam tutacaklarını belirtti.