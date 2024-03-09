GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Ã§Ä±ldÄ±ran hayranlarÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi: AÅŸÄ±k oldum, lÃ¼tfen beni baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±n

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GÃ¼ney Kore'den yÃ¼kselen pop mÃ¼zik akÄ±mÄ±ndan sÃ¶z ediyoruz. Son yÄ±llarda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada kelimenin tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k yaratan, milyonlarca hayranÄ± olan bir akÄ±m bu Kore Pop ya da herkesin bildiÄŸi adÄ±yla K- Pop.

GenÃ§leri, hatta Ã§ocuklarÄ± bile etkisi altÄ±na alan K- Pop akÄ±mÄ±nÄ±n, son dÃ¶nemdeki en gÃ¶zde temsilcilerinden biri de dÃ¶rt genÃ§ kÄ±zdan kurulu olan AESPA adlÄ± grup.

HayranlarÄ± genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± 'AlbÃ¼m satÄ±ÅŸlarÄ±n dÃ¼ÅŸecek... BoÅŸ koltuklara konser vereceksin' diye tehdit etti. O da Ã§Ä±kÄ±p hayranlarÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi.Â

Ä°ÅŸte bu grubun en Ã¼nlÃ¼ Ã¼yesi olan 23 yaÅŸÄ±ndaki Karina ya da gerÃ§ek adÄ±yla Yu- Ji Min, son haftalarda hayranlarÄ±nÄ±n bitmeyen protestolarÄ±na hedef oldu. Durum Ã¶yle bir hale geldi ki Karina'nÄ±n genÃ§ hayranlarÄ± onu kendilerine ihanet etmekle suÃ§ladÄ±.

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Hatta onun ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±, albÃ¼mlerini boykot etmeye baÅŸladÄ±. Bununla da yetinmeyip genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu ajansÄ±n binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne bir kamyonete yÃ¼kledikleri elektronik reklam panosu gÃ¶nderip oradan eleÅŸtirilerini dile getirdi. HayranlarÄ±, genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±ya "Bizim sevgimiz sana yetmiyor mu?" diye seslendi.

SUÃ‡U AÅžIK OLMAK!

Karina'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± hak etmek iÃ§in ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± soracak olursanÄ±z yanÄ±tÄ± basit: GenÃ§ yÄ±ldÄ±z aÅŸÄ±k oldu!

Bir sÃ¼redir oyuncu Lee Jae wook ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Karina iÅŸte bu yÃ¼zden hayranlarÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±. Hatta bunun sonucunda sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ilerine bir mesaj yazarak aÅŸÄ±k olduÄŸu iÃ§in onlardan Ã¶zÃ¼r diledi...

Karina'nÄ±n hayranlarÄ± onun genÃ§ oyuncu Lee Jae wook'a gÃ¶nÃ¼l vermesini bir tÃ¼rlÃ¼ hazmedemedi. HayranlarÄ±nÄ±n protestosu Karina'yÄ± tehdit mesajlarÄ±na kadar vardÄ±.

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Aespa adlÄ± grubun en Ã¼nlÃ¼ Ã¼yesi Karina'nÄ±n adÄ± bir sÃ¼redir genÃ§ oyuncu Lee Jae wook ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle anÄ±lÄ±yor.





TEHDÄ°TLER ARKA ARKAYA: BOÅž KOLTUKLARA KONSER VERECEKSÄ°N!

GenÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu plak ÅŸirketinin Ã¶nÃ¼nde elektronik panoyla yapÄ±lan protestolarda "Neden hayranlarÄ±na ihanet etmeyi seÃ§tin? LÃ¼tfen Ã¶zÃ¼r dile.. Aksi durumda albÃ¼m satÄ±ÅŸlarÄ±n dÃ¼ÅŸecek ve konserlerinde boÅŸ koltuklar gÃ¶receksin" mesajÄ± yer aldÄ±.

Bir baÅŸka mesajda ise hayranlarÄ± "Karina, hayranlarÄ±nÄ±n sevgisi sana yetmedi mi?" diye sordu.

Reklam panosunda genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla kendi kariyerini yerle bir etmekle bile suÃ§landÄ±. Bu mesajda "YÄ±llardÄ±r harcadÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼tÃ¼n Ã§aba bu aÅŸk sÃ¶ylentileriyle uÃ§tu gitti" mesajÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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'Ã–ZÃœR DÄ°LERÄ°M... YARALARINIZI ONARACAÄžIM'

Aespa adlÄ± grubun solisti olan Karina ise bÃ¼tÃ¼n bu tepkilere Instagram hesabÄ± Ã¼zerinden yanÄ±t verdi. HayranlarÄ±na, onlarda yarattÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ Ve aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralarÄ± iyileÅŸtirme sÃ¶zÃ¼ bile verdi.

Karina; 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¼yesi olduÄŸu mÃ¼zik grubuyla bir anda yÄ±ldÄ±z oldu. Grubunun en popÃ¼ler Ã¼yesi olan Karina'nÄ±n Instagram'da 12 milyonun Ã¼zerinde takipÃ§isi bulunuyor.

Karina, el yazÄ±sÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.





BÄ°R DAHA HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRATMAYACAÄžINA SÃ–Z VERDÄ°

Karina kendi el yazÄ±sÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± ve Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda gerÃ§ekten de aÅŸÄ±k olduÄŸu iÃ§in hayranlarÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi.

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GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± uzun mesajÄ±na "Merhaba, ben Karina... Ã–ncelikle sizi bu kadar ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¶zÃ¼r dilerim" satÄ±rlarÄ±yla baÅŸladÄ±. Sonra da hayranlarÄ±nÄ± sarsan bu konuyu ele almakta geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± "Bunca zamandÄ±r bana destek olan hayranlarÄ±mÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve paylaÅŸtÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rlayÄ±nca sizi ne kadar Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anladÄ±m. NasÄ±l hissettiÄŸinizi biliyorum ve bu beni daha Ã§ok Ã¼zÃ¼yor" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ mesajÄ±nÄ±.

Sonra da duygularÄ±nÄ± ifade edebilmek iÃ§in bu mesajÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GenÃ§ arkÄ±cÄ±, gelecekte hayranlarÄ±nÄ±n bu aÅŸk yÃ¼zÃ¼nden aldÄ±klarÄ± yaralarÄ± sarmaya ve onarmaya sÃ¶z verdi. HayranlarÄ±na "Hepiniz benim iÃ§in Ã§ok deÄŸerlisiniz" diye seslendi.

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Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± "Gelecekte hayranlarÄ±mÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmayacaÄŸÄ±ma sÃ¶z veriyorum" diyerek bitirdi.

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Karina (en saÄŸda) grubunun en Ã¼nlÃ¼ Ã¼yesi olarak tanÄ±nÄ±yor.Â

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